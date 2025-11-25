نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: شركة إيني الإيطالية مسؤولة عن 40% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

كما شارك من جانب الشركة كل من جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية، وفرانشيسكو جاسباري المدير العام لفرع الشركة في مصر، ومحمود أبو اليزيد نائب المدير العام.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بالرئيس التنفيذي لشركة إيني، مؤكدًا تقديره الكبير للتعاون الممتد بين الدولة المصرية والشركة الإيطالية، التي تُعد من أهم شركاء مصر الاستراتيجيين في قطاع الطاقة.

السيسي: إيني تُسهم بـ40% من إنتاج الغاز في مصر

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع أن شركة "إيني" تساهم بنحو 40% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، وهو ما يعكس أهميتها في دعم منظومة الطاقة الوطنية وتعزيز قدرات الدولة في تحقيق الاكتفاء وتلبية احتياجات السوق المحلي.

إشادة بالدور المجتمعي لإيني في دعم التنمية

كما ثمّن الرئيس السيسي الدور المجتمعي الذي تقوم به شركة إيني داخل مصر، من خلال مساهمتها في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون لا يقتصر على إنتاج الطاقة فقط، بل يمتد إلى دعم جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.