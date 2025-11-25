نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لإيني: مصر تقدم نموذجًا ناجحًا في تهيئة مناخ الاستثمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. كما شارك من جانب الشركة جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية، وفرانشيسكو جاسباري المدير العام لفرع الشركة في مصر، ومحمود أبو اليزيد نائب المدير العام.

وخلال اللقاء، رحّب الرئيس السيسي برئيس الشركة الإيطالية، معربًا عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر و"إيني"، لا سيما أن الشركة تُسهم بنحو 40% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر. كما أشاد بالدور المجتمعي للشركة عبر دعمها لعدد من المشروعات التنموية داخل الدولة.

إشادة من إيني بجهود مصر لتسهيل الاستثمار

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس شركة إيني أعرب عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع مصر، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتسهيل عمل المستثمرين وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وفعّالة، بما يحقق المصالح المشتركة.

وأكد ديسكالزي حرص شركته على تعزيز وجودها في السوق المصري باعتبارها أحد أكبر العاملين في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى ما يتمتع به هذا القطاع من فرص واعدة سواء على مستوى زيادة الإنتاج المحلي أو تعزيز قدرات التصدير إلى الخارج.