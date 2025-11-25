نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: مصر ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتعزيز استثمارات الطاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

كما حضر من جانب الشركة جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية، وفرانشيسكو جاسباري المدير العام لفرع الشركة في مصر، ومحمود أبو اليزيد نائب المدير العام.

وخلال اللقاء، رحّب الرئيس السيسي بوفد الشركة الإيطالية، مؤكدًا تقديره للتعاون الاستراتيجي الممتد بين مصر و"إيني"، والتي تسهم وحدها بنحو 40% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر. كما أشاد بالدور المجتمعي للشركة ومساهمتها في دعم المشروعات التنموية داخل الدولة.

إيني تعلن ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار خلال خمس سنوات

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس شركة إيني أعرب عن اعتزازه بالتعاون المُثمر مع مصر، مشيدًا بجهود الدولة لتسهيل عمل المستثمرين وتهيئة بيئة جاذبة تعود بالنفع على الطرفين.

كما أكد ديسكالزي حرص الشركة على تعزيز وجودها بالسوق المصري باعتبارها أحد أكبر العاملين في قطاع الطاقة.

وأشار ديسكالزي إلى أن الشركة تخطط لضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتطوير الحقول القائمة والمضي قدمًا في عمليات الاستكشاف، بما يعكس الثقة في مستقبل قطاع الطاقة المصري.

وزير البترول يشيد بتوسع إيني ويؤكد نجاح التعاون المشترك

وأكد وزير البترول المهندس كريم بدوي خلال اللقاء تقديره للتعاون الوثيق مع "إيني"، مشيدًا بجهود الشركة في التوسع بالإنتاج خلال الفترة الأخيرة، وكذلك بدورها المجتمعي الداعم للمجتمعات المحلية، سواء في مجال البترول أو المشروعات التنموية الأخرى.

استعراض خطط الاستكشاف ومشروعات الغاز المستقبلية

وتناول اللقاء استعراضًا شاملًا لخطط "إيني" المستقبلية في مصر، بما في ذلك مشروعات استكشاف وإنتاج الغاز، وتطوير البنية الأساسية، إلى جانب مناقشة تطورات مشروع ربط حقل كرونوس القبرصي بالبنية المصرية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتداول الغاز المسال؛ كما تم بحث دخول الشركة في استثمارات جديدة بقطاع التعدين.

السيسي: مصر ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب دعمًا للاستثمار

وفي ختام اللقاء، شدد الرئيس السيسي على أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية بين مصر و"إيني"، مؤكدًا حرص الدولة على التوسع في جهود البحث والاستكشاف لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

كما أكد التزام مصر الكامل بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، باعتبار ذلك محورًا أساسيًا لدعم استمرارية الاستثمار وضمان توسع الشركات العاملة في السوق المصري.