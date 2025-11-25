نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إيني تعلن استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار في قطاع الغاز المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

كما ضم الوفد المشارك من الشركة جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية، وفرانشيسكو جاسباري المدير العام لفرع الشركة بمصر، ومحمود أبو اليزيد نائب المدير العام.

وخلال اللقاء، رحّب الرئيس السيسي برئيس الشركة الإيطالية، مؤكدًا تقديره للتعاون القائم بين مصر و"إيني" التي تُعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطاقة، حيث تُسهم وحدها بنحو 40% من إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد؛ كما أشاد بالدور المجتمعي للشركة في دعم المشروعات التنموية.

إيني تخطط لضخ 8 مليارات دولار خلال خمس سنوات

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس شركة إيني أعرب عن اعتزازه بالشراكة المتنامية مع مصر، مشيدًا بجهود الدولة في تهيئة مناخ استثماري داعم للمستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأشار ديسكالزي إلى أن "إيني" تعتزم ضخ استثمارات إضافية قدرها 8 مليارات دولار في السوق المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتعاون مع شركائها، وذلك في إطار تطوير الحقول القائمة وتنفيذ المزيد من أعمال الاستكشاف، بما يعكس ثقة الشركة في مستقبل قطاع الغاز والطاقة في مصر.