نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يستقبل الوزير الأول الجزائري لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب وفدي البلدين. ويأتي اللقاء في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين

وخلال اللقاء، رحّب الرئيس السيسي بالوزير الأول الجزائري، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وحرص الدولة المصرية على تطوير الشراكة مع الجزائر، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مباحثات موسعة بين الوفدين المصري والجزائري

كما شهد اللقاء استعراضًا لعدد من الملفات المشتركة، شملت التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب التنسيق السياسي إزاء التطورات الإقليمية في المنطقة العربية وإفريقيا. وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور لتعزيز الاستقرار ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية.