نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يؤكد الطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية الجزائرية ويبعث تحياته للرئيس تبون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووفدي البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والجزائر وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

السيسي يؤكد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والجزائر، مشيدًا بالروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين، وبالتطور والزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة.

كما طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، معربًا عن تمنياته للجزائر الشقيقة بدوام التقدم والازدهار، في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات.