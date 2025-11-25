نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يثمن الدور الإيجابي للجزائر في مجلس الأمن ويدعو لتعزيز التعاون الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين.

ويأتي اللقاء ضمن مساعي تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والجزائر وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

السيسي يؤكد الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية

أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والجزائر، مشيدًا بالروابط التاريخية الراسخة والزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة.

وطلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، معربًا عن تمنياته للجزائر بدوام التقدم والازدهار.

الوزير الأول الجزائري ينقل تحيات تبون ويؤكد حرص بلاده على التعاون

من جانبه، نقل الوزير الأول الجزائري تحيات الرئيس تبون إلى الرئيس السيسي، مؤكدًا تقدير الجزائر الكبير له وحرصها على البناء على ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس تبون لمصر في أكتوبر 2024 لتعزيز التعاون الثنائي، كما هنأ مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير وانتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو.

الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية وتعزيز التعاون الاقتصادي

ثمّن الرئيس السيسي انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في القاهرة، مؤكدًا ضرورة البناء على نتائجها لدفع وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتعظيم التعاون في مجالات التنمية والبنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وتشجيع الشركات المصرية على توسيع أعمالها في الجزائر.

التشاور حول الأوضاع الإقليمية والدور العربي المشترك

تطرق اللقاء لمستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي استمرار جهود مصر مع كافة الأطراف لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب التحضير لعملية إعادة إعمار القطاع واستضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر. كما تم التشديد على ضرورة وقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

تقدير الدور الجزائري في مجلس الأمن والدفاع عن القضايا العربية

أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدور الإيجابي الذي اضطلعت به الجزائر خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، دفاعًا عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيدًا بموقف الجزائر التاريخي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، مع التأكيد على تجنب أي تصعيد واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وحماية المدنيين من أي انتهاكات.