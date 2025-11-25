نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يثمن الدور الجزائري في مجلس الأمن ويدعو لتعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة والجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والجزائر وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تأكيد الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية

أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والجزائر، مشيدًا بالروابط التاريخية الراسخة والزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة.

وطلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، معربًا عن تمنياته للجزائر بدوام التقدم والازدهار.

الوزير الأول الجزائري ينقل تحيات تبون ويشيد بالتعاون

نقل الوزير الأول الجزائري تحيات الرئيس تبون إلى الرئيس السيسي، مؤكدًا تقدير الجزائر الكبير له وحرصها على البناء على ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس تبون لمصر في أكتوبر 2024 لتعزيز التعاون الثنائي.

كما هنأ الوزير الأول مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير وانتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو.

الدورة التاسعة للجنة العليا وتعزيز التعاون الاقتصادي

ثمّن الرئيس السيسي انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في القاهرة، مؤكدًا ضرورة البناء على نتائجها لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التنمية والبنية التحتية، وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتشجيع الشركات المصرية على التوسع في السوق الجزائرية.

مباحثات إقليمية ودور الجزائر في القضايا العربية

تطرقت المباحثات إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي استمرار جهود مصر مع كافة الأطراف لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية، والتحضير لعملية إعادة الإعمار، بما في ذلك استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر؛ كما شدد على ضرورة وقف الممارسات التي ترتكب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدور الإيجابي الذي اضطلعت به الجزائر خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، دفاعًا عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيدًا بموقفها التاريخي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما تم التأكيد على أهمية تجنب أي تصعيد إقليمي واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين ووقف أي انتهاكات.