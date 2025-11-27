عاجل- الحكومة: خطة تطوير المنظومة الجمركية تخفض زمن الإفراج وتدعم التنافسية والصادرات

أحمد جودة - القاهرة - تسريع الإفراج الجمركي وتوفير مليارات الدولارات

أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن زمن الإفراج الجمركي تم تقليصه إلى 5.8 يوم في يونيو 2025، ما أسهم في توفير نحو 1.5 مليار دولار. وأكد الوزير أن هناك خطة للوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومي عمل بنهاية العام الجاري، لتقليل الوقت والتكلفة بنسبة كبيرة وتوفير نحو 2.1 مليار دولار. كما أشارت الوزارة إلى جهود العمل خلال أيام الإجازات لتسريع الإجراءات، حيث تم تنفيذ 92.850 إجراء خلال 41 يوم إجازة في العام الجاري.

تعزيز البنية الفنية والمؤسسية لدعم التنافسية

تضمنت جهود تطوير المنظومة الجمركية اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة لإصدار شهادات المطابقة للمعايير البيئية، بالإضافة إلى إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لتسهيل تقديم الخدمات والمعلومات للمتعاملين.

تطوير البنية المعملية لدعم الصادرات والواردات

أوضح الوزير أنه تم إنشاء 13 معملًا جديدًا خلال عام 2025 ليصبح إجمالي عدد المعامل 310 مقارنة بـ111 معملًا في 2018، مع إنشاء وحدات فنية متخصصة لإصدار شهادات الفحص والمطابقة، بما يواكب متطلبات الأسواق الخارجية ويعزز قدرة مصر على المنافسة عالميًا.