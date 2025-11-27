نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة ويؤكد دعم الحكومة المستمر للقطاع في المقال التالي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة بالعاصمة الجديدة، حيث جرى مناقشة جهود الحكومة لتعزيز وتنمية قطاع السياحة المصري واستعراض السياسات والمبادرات الرامية لتحفيز الحركة السياحية في البلاد.

اهتمام الدولة الكبير بقطاع السياحة

جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام مختلف الجهات الحكومية، نظرًا لدوره المهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، مشددًا على ضرورة تطوير مختلف مكونات القطاع وطرح المحفزات والتيسيرات لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية المتنوعة في مصر.

دعم القطاع الخاص وتوسيع القدرة الفندقية

تضمن الاجتماع بحث جهود دعم مؤسسات القطاع الخاص للتوسع في إقامة المزيد من الفنادق والوحدات الفندقية لاستيعاب حركة السياحة المتوقعة، بما يعزز قدرة مصر على استقبال أعداد متزايدة من السائحين بمختلف المقاصد السياحية.

إعادة إحياء المناطق التاريخية والأثرية

استعرض مدبولي جهود إعادة إحياء وتطوير العديد من المناطق التاريخية والأثرية على مستوى الجمهورية، مع التركيز على القاهرة التاريخية والمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بهدف تعزيز التجربة السياحية وتوفير بيئة جاذبة للسائحين.

تحسين تجربة السائحين وتسهيل الإجراءات

ناقش الاجتماع تطوير تجربة السائحين بدءًا من لحظة الوصول وحتى المغادرة، بما يشمل التوسع في تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية في مختلف المطارات، والتنسيق بين الجهات المعنية لتقديم تجربة متكاملة وميسرة للزائرين.