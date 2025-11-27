نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولى يشهد انطلاق المؤتمر الوطني لإصلاح وتمكين الإدارة المحلية.. عرض إنجازات برنامج تنمية الصعيد وشهادات دولية بنجاحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق أعمال المؤتمر الوطني رفيع المستوى "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، والذى تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

ولدى وصوله، استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة رئيس الوزراء، قبل أن يلتقط صورة تذكارية مع الوزراء والمحافظين وممثلى الهيئات الدولية والمؤسسات المالية المشاركة.

الجلسة الافتتاحية: إشادة دولية بالبرنامج

بدأت الجلسة الافتتاحية بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "من برنامج تجريبي إلى السياسات.. رحلة التنمية المحلية في صعيد مصر"، تناول قصة تطور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ انطلاقه وحتى تحوله إلى نموذج تُشيد به المؤسسات الدولية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى فى كلمته أن البرنامج أصبح قصة نجاح وطنية بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى إشادة المؤسسات الدولية به كأحد أبرز البرامج التى حققت أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض أن البرنامج أصبح نموذجًا يحتذى به محليًا ودوليًا، مشيرة إلى إدراجه ضمن أبرز برامج توطين أهداف التنمية المستدامة فى تقارير الأمم المتحدة، وإشادة البنك الدولى بقدراته على التعامل مع المناطق الأقل نموًا وتمكين الوحدات المحلية.

كلمات الشركاء الدوليين: برنامج ناجح وواعد

ألقى ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى للبنك الدولى، كلمة أكد فيها نجاح البرنامج فى توفير فرص عمل عديدة للشباب والنساء، موجها الشكر لمصر على قيادتها هذا البرنامج الطموح.

كما تحدث مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة فى القاهرة، مشيرًا إلى دور الحكومة المصرية فى تعزيز اللامركزية، وإلى مشاركة القطاع الخاص وخاصة السيدات بشكل مميز فى البرنامج، معتبرًا التجربة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

مداخلات الوزراء: نجاح للتمويل والتخطيط والشراكات

رحب وزير المالية أحمد كجوك بوزير المالية السابق محمد معيط، مشيدًا بدوره فى انطلاق البرنامج، مؤكدا أن المشروعات المنفذة تجاوزت 22 مليار جنيه من التمويل والموازنة العامة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى التكامل بين التمويل الدولى والمحلى فى تنمية الصعيد، ودور البنك الدولى كشريك أساسى، مؤكدة أن تشكيل رئيس الوزراء للجنة تنسيقية ساهم فى إزالة العقبات وتسريع التنفيذ.

انتهاء المرحلة الأولى ومعرض يعكس هوية الصعيد

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المؤتمر يأتى مع انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج، والتى شكلت نقلة نوعية فى التخطيط المحلى وإدارة الموارد وفق منهجية تشاركية ترتكز على النتائج.

وأعلنت عن إقامة معرض شامل على هامش المؤتمر، يضم معروضات تعكس الهوية الثقافية والتراثية للصعيد، ونماذج لمشروعات تنموية تشمل التكتلات الاقتصادية، المناطق الصناعية، وتطوير البنية التحتية والمرافق.

محاور المؤتمر: رؤية لمستقبل الإدارة المحلية

يتناول المؤتمر عددًا من الجلسات الرئيسية حول:

تمكين الإدارة المحلية والنمو الاقتصادى عبر الشراكات والتمويل المبتكر.

تحسين الخدمات المحلية والبنية التحتية من منظور اللامركزية والحوكمة المرتكزة على المواطن.

تعزيز التنافسية المحلية واستعراض الدروس والإنجازات والخطوات المستقبلية للتنمية الاقتصادية فى مصر.