الأول علي مستوي الجامعات لطلاب جامعة حلوان في بطولة الجامعات لذوي الهمم

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات بطولة الجامعات المصرية لذوي الهمم بالمدينة الشبابية في أبي قير بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات في مختلف الألعاب الرياضية،وتأتي البطولة في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز دمج الطلاب من ذوي الهمم في الحياة الجامعية، من خلال توفير بيئة تنافسية آمنة تتيح لهم إبراز مواهبهم الرياضية.

وشاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة في البطولة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التي تمثل رسالة واضحة على اهتمام الدولة بتمكين الشباب من ذوي القدرات الخاصة، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن قدراتهم في مختلف المجالات.

وتضمنت المنافسات عددًا من الألعاب الفردية والجماعية، وسط أجواء من الحماس والتشجيع، وهدفت البطولة إلى تعزيز قيم المساواة والتكافؤ، وإبراز دور الرياضة كوسيلة فعّالة لدمج ذوي الهمم في المجتمع الجامعي

وجاءت نتائج بطوله الجامعات لذوي الهمم المقامه بالمدينه الشبابيه بابي قير بالاسكندريه كالتالي:

حصول جامعه حلوان على ترتيب عام اول على مستوى الجامعات

حصول منتخب الكره الطائره طلبه على الميداليه الذهبيه تصنيف طبي حركي جلوس

1-اسامه سمير سيد

2-محمد محمد حموده

3-محمد رمضان نادي

4-طارق محمد سمير

5-امين صبحي جلال

6-محمد محمود احمد

7-محمد زياد محمد

مسابقه التنس طاوله

1-حصول الطالب مكاريوس رزق حكيم على الميداليه الذهبيه تصنيف طبي ارجل المعاقه

2-حصول الطالب محمود محمد شفيق على الميداليه الفضيه تصنيف طبي قصار القامه

3-حصول الطالبه جنه وليد السيد على الميداليه الفضيه تصنيف طبي دمج

4-حصول الطالب محمد اشرف عبد الحميد على الميداليه البرونزيه تصنيف طبي دمج

مسابقه رفع الاثقال

1-حصول الطالب يوسف محمد محمد على الميداليه الفضيه تصنيف طبي حركي

2-حصول الطالب سيف الدين عمرو احمد على الميداليه الفضيه تصنيف طبي قصار القامه

3-حصول الطالبه ايمان محمد مصطفى على الميداليه البرونزيه تصنيف طبي حركي

4-حصول الطالبه اسماء وائل السعيد على الميداليه البرونزيه تصنيف طبي صم وبكم

مسابقه العاب القوى

1-حصول الطالب احمد مؤمن فرج على الميداليه الذهبيه 100 م جرى تصنيف طبي دمج

2-حصول الطالب احمد مؤمن على الميداليه الذهبيه وثب طويل تصنيف طبي دمج*

3-حصول الطالب محمد احمد سعيد على الميداليه الذهبيه 100 م تصنيف طبي صم وبكم

4-حصول الطالب محمد احمد سعيد على الميداليه الذهبيه وثب طويل تصنيف طبي صم وبكم

*5-حصول الطالب خالد ربيع حسن على الميداليه الذهبيه 100 م تصنيف طبي ارجل سليمه

6-حصول الطالب خالد ربيع على الميداليه الذهبيه وثب طويل تصنيف طبي ارجل سليمه

7-حصول الطالب يوسف جمال عبد السلام على الميداليه الذهبيه دفع جله تصنيف طبي ارجل سليمه

8-حصول الطالب محمد احمد عبد العزيز على الميداليه الفضيه 100 م تصنيف طبي قصار القامه

9-حصول الطالب محمد احمد عبد العزيز على الميداليه البرونزيه وثب طويل تصنيف طبي قصار القامه

10-حصول الطالبه مريم نبيل ناشد على الميداليه الفضيه 100م تصنيف طبي دمج

11-حصول الطالبه مريم نبيل ناشد على الميداليه الفضيه وثب طويل تصنيف طبي دمج

12-حصول الطالبه اسماء احمد خضر على الميداليه الفضيه 100 م تصنيف طبي ارجل سليمه

13-حصول الطالبه هاجر حسين محمد على الميداليه الفضيه دفع الجله تصنيف طبي قصار القامه

وأشرف على الطلاب خلال فعاليات المسابقة الإدارة العامة لرعاية الطلاب بقيادة الأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة، كابتن عمرو جلال نائب مدير إدارة النشاط الرياضي، كابتن محمد الطناحي، كابتن احمد النحال، كابتن احمد عبد الناصر، دكتوره مؤمنه محمود.