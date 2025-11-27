نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم زيارة ميدانية إلى قوات المظلات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الجامعة زيارة ميدانية إلى قيادة وحدات قوات المظلات المصرية، في إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز الوعي الوطني لدى طلابها وربطهم بدور القوات المسلحة في حماية الوطن.

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبإشراف العقيد عماد حمدي مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

شهد الطلاب خلال الزيارة عرضًا تفصيليًا لتاريخ قوات المظلات المصرية، وأبرز المهام البطولية التي قامت بها في الدفاع عن الوطن، إلى جانب مشاهدة عروض عملية للتدريبات القتالية والمهارات الاحترافية التي يتميز بها أفراد القوات.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان "إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة على غرس قيم الانتماء والولاء في نفوس أبنائنا الطلاب، وتعريفهم بالدور العظيم الذي تقوم به قواتنا المسلحة في حماية الوطن وصون مقدراته. مؤكدًا أننا نؤمن أن مثل هذه التجارب العملية تساهم في بناء شخصية قوية وواعية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل."

وتحدث العقيد عماد حمدي مدير إدارة التربية العسكرية

عن الزيارة قائلًا: "إن قوات المظلات المصرية تمثل نموذجًا للانضباط والاحترافية، وما شاهده الطلاب اليوم هو جزء من التدريبات اليومية التي تعكس جاهزية القوات لمواجهة أي تهديد. نحن نحرص على أن يلمس الطلاب بأنفسهم هذه الروح القتالية العالية، ليكونوا أكثر إدراكًا لقيمة ما تقدمه القوات المسلحة من تضحيات."

وقد أعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بهذه التجربة التي منحتهم صورة واقعية عن طبيعة العمل العسكري، وأكدوا أن الزيارة عززت لديهم الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن.