نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: 750 ألف طالب يسجلون في منصة البرمجة اليابانية و222 ألف يتمّون التدريب كاملًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحقيق منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي اليابانية "كيريو" إقبالًا غير مسبوق من طلاب الصف الأول الثانوي، مؤكدًا أن المنصة أصبحت واحدة من أهم أدوات بناء القدرات الرقمية لدى الطلاب مع بداية تطبيق مادة البرمجة بشكل رسمي ضمن مناهج المرحلة الثانوية.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أن عدد الطلاب المسجلين على المنصة تجاوز 750 ألف طالب منذ إطلاقها، في حين أتمّ 222 ألف طالب المحتوى التدريبي كاملًا، وهو ما يعد إنجازًا يعكس الوعي المتنامي لدى الطلاب بأهمية مهارات المستقبل وقدرتهم على مواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

وأكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة ماضية في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لرفع كفاءة الطلاب في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشددًا على أنه لن يتخرج أي طالب من التعليم المصري دون امتلاك المهارات الأساسية للبرمجة.

وأشار إلى أن جميع طلاب المرحلة الثانوية سيحصلون على شهادة دولية معتمدة تثبت إتقانهم لمهارات البرمجة، مقدمة من جامعة هيروشيما اليابانية، بما يعزز فرصهم في التعليم الجامعي وسوق العمل.

ولفت الوزير إلى أن منصة "كيريو" تعمل بكفاءة عالية في كل المحافظات، وأن الوزارة تواصل التعاون مع وزارة الاتصالات وشركاء دوليين للتوسع في برامج التحول الرقمي وإتاحة التدريب للمعلمين والطلاب، مؤكدًا أن تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي سيتم إدخاله أيضًا في التعليم الفني بداية من العام الدراسي المقبل، بما يضمن إعداد جيل جديد قادر على المنافسة محليًا ودوليًا في مجالات التكنولوجيا.