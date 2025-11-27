نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالتعليم: تصحيح اختبارات الشهر أولًا بأول وإبلاغ الطلاب بالدرجات فور الانتهاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مديريات التربية والتعليم خلال الأيام الجارية حالة من الانضباط في تنفيذ خطة تصحيح اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل، حيث أكدت المصادر داخل المديريات أن التصحيح يتم أولًا بأول داخل المدارس، دون انتظار انتهاء جميع المواد، بهدف تحقيق أعلى درجات الشفافية ومساعدة الطلاب على متابعة مستواهم الدراسي بشكل مستمر.

وقال مصدر مسؤول، فإن تعليمات مشددة صدرت إلى الإدارات التعليمية بضرورة البدء في تصحيح كل مادة فور انتهاء الطلاب من أداء الاختبار داخل المدرسة، على أن يتولى معلمو المادة أنفسهم عملية التصحيح طبقًا لنماذج الإجابة المعتمدة.

ويأتي هذا التوجه لضمان الدقة وسرعة رصد الدرجات، وكذلك دعم الطلاب في معرفة نقاط القوة والضعف لديهم مبكرًا.

وأشار المصدر إلى أن المدارس ملتزمة بإبلاغ الطلاب بالدرجات أولًا بأول بعد اعتمادها من الإدارة المختصة، حتى يكون كل طالب على دراية تامة بمستواه قبل دخول الشهر الدراسي الجديد.

كما تسعى المديريات لضمان أن تكون عملية التقويم مستمرة طوال العام، وليس فقط خلال الاختبارات النهائية، بما يتماشى مع سياسة الوزارة الهادفة إلى تحسين نواتج التعلم وتنمية مهارات الطلاب.

وأكدت المديريات التعليمية أن التصحيح الفوري يساعد أولياء الأمور كذلك على متابعة مستوى أبنائهم، ما يتيح فرصة لوضع خطط دعم دراسية في حال احتاج الطالب إلى تحسين أدائه في مادة معينة.

وأضاف المصدر أن هذا النظام يساهم في تقليل الضغط على المدارس في نهاية الفصل الدراسي، حيث يتم توزيع الجهد على مدار الشهور بدلًا من تراكم الأعمال.

وتواصل المدارس حاليًا تنفيذ هذه الآلية باهتمام كامل، وسط متابعة يومية من الإدارات التعليمية، لضمان سير العملية التصحيحية بسلاسة وإعلان النتائج أولًا بأول لجميع الطلاب.