نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: إيني الإيطالية تضخ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات وتعزز نمو الاقتصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة إيني الإيطالية ستضخ استثمارات إضافية في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تعكس الثقة العالمية في البيئة الاستثمارية بمصر.

ارتفاع الصادرات المصرية

وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إلى أن حجم الصادرات المصرية شهد زيادة بنسبة 19% خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذه النتائج تمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات الاقتصادية للدولة في تعزيز النمو وتحقيق الاستقرار المالي.

نجاحات في صناعة السيارات

وفيما يتعلق بقطاع صناعة السيارات، لفت مدبولي إلى أن شركة النصر للسيارات حققت أرباحًا لأول مرة بعد سنوات من الخسائر، مؤكدًا أن الدولة تسعى لدعم الصناعة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتوسيع قاعدة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

تعزيز الشراكات الاقتصادية

وأضاف رئيس الوزراء أن الخطوات الاستثمارية الكبيرة التي تقوم بها الشركات الأجنبية في مصر، ومنها إيني، تؤكد على قدرة الدولة على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع العالم، بما يسهم في تطوير القطاعات الحيوية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.