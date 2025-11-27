نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: شركة النصر للسيارات تحقق أرباحًا لأول مرة بعد سنوات من الخسائر واستثمارات إيني تعزز السوق المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة النصر للسيارات سجلت أرباحًا لأول مرة بعد سنوات من الخسائر، في مؤشر إيجابي على تحسن أداء قطاع صناعة السيارات في مصر.

استثمارات إيني الإيطالية في مصر

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن شركة إيني الإيطالية ستضخ استثمارات إضافية في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على جذب استثمارات استراتيجية.

ارتفاع الصادرات المصرية

وأشار مدبولي إلى أن الصادرات المصرية شهدت زيادة بنسبة 19% مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة في دعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تعزيز الصناعات المحلية

وفي سياق حديثه عن صناعة السيارات، أشار رئيس الوزراء إلى أن تحقيق شركة النصر للسيارات أرباحًا بعد سنوات من الخسائر يعكس الجهود المبذولة للنهوض بالصناعات المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل، وزيادة الإنتاج، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.