رئيس الوزراء: الإسكندرية تنضم قريبًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عن ضم محافظة الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات في المشروع يعكس جوهره الأساسي وهو تقديم الدعم لمن يحتاجه بالكرامة التي يستحقها.

توسيع منظومة التأمين الصحي الشامل

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا القرار يأتي ضمن خطة الحكومة لتوسيع نطاق المنظومة، بما يضمن وصول خدمات الرعاية الصحية المتكاملة إلى أكبر عدد من المواطنين، وتعزيز جودة الخدمات الصحية في مختلف المحافظات.

مستجدات اقتصادية واستثمارية

وتطرق الدكتور مدبولي خلال المؤتمر إلى مستجدات السوق المصرية، مؤكدًا أن شركة إيني الإيطالية ستضخ استثمارات إضافية في مصر بإجمالي 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعكس ثقة الشركات الأجنبية في البيئة الاستثمارية المصرية.

كما أشار إلى أن الصادرات المصرية شهدت زيادة بنسبة 19%، مضيفًا أن شركة النصر للسيارات حققت أرباحًا لأول مرة بعد سنوات من الخسائر، ما يعكس تحسن أداء الصناعة المحلية ودعم الاستثمارات الوطنية.