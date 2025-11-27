نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: لا وجود لفيروس غامض.. والفيروس الحالي مجرد تطور للأنفلونزا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تصريحات صحفية، أن الأخبار المتداولة عن فيروس غامض غير صحيحة، مشددًا على أنه لا يوجد انتشار لأي فيروس جديد في البلاد.

وأوضح رئيس الوزراء أن الفيروس الموجود حاليًا هو تطور طبيعي للأنفلونزا الموسمية، مشيرًا إلى أن الجهات الصحية تتابع الوضع عن كثب لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

طمأنة المواطنين

جاءت تصريحات الدكتور مدبولي في إطار طمأنة المواطنين ووقف أي حالة من القلق أو الذعر حول انتشار الأمراض المعدية، مؤكدًا على استمرار متابعة التطورات الصحية والإجراءات الوقائية اللازمة.