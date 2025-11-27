نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: المصريون سيبدأون جني ثمار الإصلاح الاقتصادي هذا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحية وتقدير للمصريين على تحملهم فترة صعبة من الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أنها جاءت في سياق بناء دولة قوية رغم الظروف العالمية المعقدة.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، إلى أن التركيز في الفترة القادمة سيكون على بدء المواطن المصري في جني ثمار هذه الإصلاحات، سواء فيما يتعلق بزيادة الأجور، وتحسين ظروف المعيشة، ودعم الطبقة المتوسطة.

وأوضح رئيس الوزراء أن المواطنين سيبدأون رؤية النتائج الملموسة للإصلاح الاقتصادي بداية من هذا العام، مع استمرار هذه المكاسب على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع جودة الحياة.

تحسين المعيشة ودعم الطبقة المتوسطة

وأكد الدكتور مدبولي أن الحكومة تضع أولوية قصوى لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال برامج تستهدف زيادة دخول الأسر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة بما يضمن توزيع فوائد النمو الاقتصادي على نطاق واسع.