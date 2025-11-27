نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيارة عبد الناصر وخلافات الجبهة الوطنية.. رئيس جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية الأسبق في حوار خاص بـ "الجلسة سرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، برومو برنامج "الجلسة سرية"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، حيث يستضيف علي ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية الأسبق، حيث يُذاع البرنامج في السابعة من مساء غد، الجمعة، بتوقيت القاهرة.

وتطرق الرئيس اليمني الأسبق، إلى زيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى بلاده في عام 1964، وتناول أيضا الخلاف الذي أصاب الثورة اليمنية.

وأكد، أن اليمن لم يعلن الاعتراف بالنظام الجديد إلا بعد ما وصل اعتراف مصر؛ حيث كان الرأي المصري كان هو الحاسم.

وتطرق علي ناصر محمد، إلى الدورة العسكرية في مدرسة الصاعقة بأنشاص التي رُتبت لليمن، وتناول الخلافات العميقة بين أطراف داخل الجبهة الوطنية، وتحدث عن منعه من الخروج من قبل حراسته الخاصة، وسر إبعاد قحطان الشعبي عن الرئاسة.