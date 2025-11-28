نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني على هامش المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥، السيد يوسف رجي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش أعمال المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بعمق الروابط التي تجمعها بلبنان الشقيق، وحرصها على مواصلة دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات، بما في ذلك نتائج الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة التي عقدت في القاهرة مؤخرًا.

ونوه الوزير عبد العاطي خلال اللقاء إلى زيارته الأخيرة إلى بيروت والتواصل المكثف الذي أجرته مصر مع مختلف الأطراف اللبنانية، مؤكدًا أن أي جهد تبذله القاهرة ينطلق من ثوابت تقوم على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقراره، وتعزيز قدرة مؤسساته الوطنية على مواجهة التحديات الراهنة.

كما تناول اللقاء تطورات الوضع في غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ بشان غزة، وتمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها، إلى جانب دفع الجهود الخاصة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار، باعتبار أن نجاح هذه المسارات يسهم في تعزيز الاستقرار على مستوى المنطقة ككل بما في ذلك الساحة اللبنانية.

واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق الوثيق بين القاهرة وبيروت، والعمل المشترك للحفاظ على استقرار المنطقة ودعم القضايا العربية.