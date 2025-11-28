عاجل- وزير الثقافة يعلن السيطرة على حريق استوديو مصر دون خسائر ويؤكد سلامة البنية التحتية

أحمد جودة - القاهرة - وزير الثقافة يعلن السيطرة على حريق استوديو مصر دون خسائر ويؤكد سلامة البنية التحتية

اندلع حريق منذ قليل في أحد مواقع التصوير المفتوحة داخل استوديو مصر، حيث تدخلت فرق الحماية المدنية بسرعة للسيطرة على النيران، وتم الإعلان عن عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو تضرر البنية التحتية للاستوديو التاريخي. هذا الحريق وقع في ديكورات الحارة الخاصة بتصوير مسلسل “الكينج” المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، ضمن منطقة التصوير المفتوحة.

جهود السيطرة على الحريق

أوضح وزير الثقافة أن رجال الحماية المدنية يعملون بكامل طاقتهم باستخدام خمس سيارات إطفاء لمواجهة الحريق والسيطرة عليه بسرعة. كما شدد على متابعة الوضع لحظة بلحظة لضمان سلامة الموقع والمباني المحيطة، مؤكدًا أن الإجراءات الوقائية ساعدت على الحد من انتشار النيران وحماية محتويات الاستوديو.

سلامة الأرواح والبنية التحتية

أكد الوزير أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار بشرية، كما أن البنية التحتية للاستوديو التاريخي ومحتوياته والمباني المجاورة لم تتضرر. هذا يوضح فعالية التدابير الوقائية والإجراءات الأمنية المتبعة في مواقع التصوير الكبرى، خاصة تلك التي تحتوي على ديكورات قابلة للاشتعال.

تحقيق عاجل لتحديد أسباب الحريق

وجّه وزير الثقافة بالتنسيق العاجل مع النيابة العامة والحماية المدنية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره في المستقبل. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تأمين المواقع الفنية وضمان استمرار العمل الإنتاجي دون تعطيل.