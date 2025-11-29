نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. التعليم العالي والتربية والتعليم.. يعلنون مواعيد امتحانات نصف العام 2026 للمدارس والجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - امتحانات نصف العام، اقتراب امتحانات منتصف العام الدراسي، بدء يتساءل أولياء الأمور وطلاب صفوف النقل عن الموعد الرسمي لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، وهل ستشهد ضوابط وضع الأسئلة هذا العام أي تغييرات؟

وشهدت الساعات الماضية تساؤلات عديدة تدور حول مواعيد الامتحانات لكل طلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وطبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، وذلك بالتزامن مع ما تشهده الإدارات التعليمية من استعدادات لوضع الجداول النهائية للامتحانات.

منظومة التعليم المصرية

وكشفت وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، عن المواعيد الرسمية لانطلاق امتحانات نصف العام الدراسي 2026 لطلاب المدارس والجامعات المصرية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الأول وبدء استعدادات المؤسسات التعليمية لوضع الجداول النهائية للامتحانات.

لطلاب المدارس.. موعد امتحانات نصف العام 2026

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات نصف العام لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية «الابتدائية – الإعدادية – الثانوية» ستبدأ رسميًا يوم السبت الموافق 10 يناير 2026 .

وتشمل الامتحانات الطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، على أن تستمر حتى الخميس 22 يناير 2026 في جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وفقًا للخطط الزمنية التي تم تعميمها على الإدارات والمدارس، على أن تضع المديريات التعليمية والإدارات جداول الامتحانات وترتيب المواد الدراسية داخل الجدول، حيث تختلف الجداول من محافظة لأخرى مع التزام الجميع بالمواعيد المحددة مسبقًا من قبل الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن كل إدارة تعليمية تضع جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بعد اعتماد المواعيد الاسترشادية من المحافظ المختص، حيث يتم العرض على المحافظ من قبل وكيل الوزارة بمواعيد بداية ونهاية امتحانات الترم وفق المواعيد الواردة في الخريطة الزمنية وتضع المديريات والإدارات الجداول وفق موعد بداية ونهاية الاختبارات من 10 حتى 15 يناير 2026، حيث تختلف الجداول من محافظة لأخرى مع التزام الجميع بالمواعيد المحددة.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي، تُعقد امتحانات الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بدءًا من صباح يوم السبت الموافق 17 يناير 2026 .

ومن المقرر أن تعلن كل محافظة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام المقبلة، وفق ظروف كل مديرية تعليمية، مع التشديد على الالتزام بتعليمات لجان الامتحانات والإجراءات التنظيمية لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل.

موعد إجازة نصف العام 2026 للمدارس لطلاب صفوف النقل

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي مع انتهاء امتحان كل صف دراسى، أي أن طلاب النقل بالمرحلة الابتدائية والثانوية ستبدأ الإجازة لهم من يوم 15 يناير بعد انتهاء الامتحانات مباشرةً، وتستمر حتى 5 فبراير، أي بما يعادل 20 يومًا من الإجازة.

موعد إجازة نصف العام 2026 للمدارس لطلاب الشهادة الإعدادية

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 يناير 2026، وتستمر لمدة أسبوعين كاملين، لتنتهي رسميًا يوم الخميس 5 فبراير 2026 ، ليعود الطلاب بعدها لبدء الفصل الدراسي الثاني وفق الجدول المعتمد مسبقًا.

وأوضحت الوزارة أن الموعد المحدد والرسمى لإجازة نصف العام في الخريطة الزمنية لجميع الطلاب وخاصة الشهادة الإعدادية ستكون من يوم 24 يناير حتى 5 فبراير 2026.

مواعيد امتحانات نصف العام 2026 في الجامعات

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التعليم العالي موعد بدء امتحانات نصف العام بالجامعات المصرية ، حيث تنطلق الاختبارات من يوم السبت 3 يناير 2026 ، وأكدت الوزارة أن كل جامعة ستقوم بنشر جدول الامتحانات الخاص بها بما يتناسب مع طبيعة الدراسة ونظام الساعات المعتمدة.

موعد امتحانات الترم الأول في الجامعات والمدارس لعام 2026

إجازة نصف العام 2026 للجامعات، وتبدأ إجازة نصف العام بالجامعات المصرية يوم السبت 24 يناير 2026، ولمدة أسبوعين، على أن تنتهي يوم الخميس 5 فبراير 2026 ، ليبدأ بعدها طلاب الجامعات الفصل الدراسي الثاني مباشرة.

امتحانات نصف العام.. ضوابط وضع الأسئلة

وحددت وزارة التربية والتعليم ضوابط وضع الأسئلة، بأن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف، وأن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

وتغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب، وتتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أهمية أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة، وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية وأن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن -الدرجة الفصل الدراسى.

وشددت الوزارة على أهمية التحقق من جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن قراءتها، وحجم الخط والمسافات بين السطور والهوامش والعناوين وتعليمات الأسئلة وجودة الطباعة والخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة أو أخطاء فنية.