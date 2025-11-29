نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم محاضرة حول "استشراف المستقبل بمؤسسات التعليم العالي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع مركز ضمان الجودة بالجامعة الأستاذ الدكتور نبيل عبد السلام مدير المركز، وريادة الدكتورة أماني السيد رئيس فريق جائزة التميز الداخلي بالجامعة.

وفي إطار جهود جائزة جامعة حلوان للتميز الداخلي في دعم كليات الجامعة وتعزيز قدراتها التنافسية، انعقدت محاضرة أونلاين بعنوان "استشراف المستقبل في مؤسسات التعليم العالي" عبر منصة Microsoft Teams.

قدّمت المحاضرة الدكتورة لمياء مصطفى عمرو مقيم تميز معتمد بجامعة المنصورة حيث تناولت أحدث منهجيات استشراف المستقبل ودورها في رفع جاهزية مؤسسات التعليم العالي للتحولات المتسارعة.

جاءت الفعالية لتعكس التزام الجامعة بتعزيز ثقافة التميز ودعم المبادرات التطويرية بجامعة حلوان.

شهدت المحاضرة مشاركة مميزة من سفراء ومقيمي الكليات وأعضاء فريق التميز بجامعة حلوان، حيث تم استعراض تجارب عملية ونقاشات بنّاءة حول تعزيز الاستعداد المستقبلي وتطوير الأداء المؤسسي.