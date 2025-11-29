عاجل ـ الحكومة: توجيهات بالإسراع في استكمال الأعمال والتسويق

أحمد جودة - القاهرة - مشروع بإطلالة استثنائية على حدائق تلال الفسطاط

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إشادته بمشروع "الفسطاط فيو" المُقام بموقع متميز يطل مباشرة على حدائق تلال الفسطاط، وذلك خلال جولته التفقدية لمشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية. وأكد أن المشروع يمثل نقلة حضارية مهمة ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة وإعادة إحياء القاهرة التاريخية بما يليق بقيمتها ومكانتها.

دور محوري لصندوق التنمية الحضرية في التطوير

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مكونات المشروع التي تشمل وحدات سكنية وفندقية وتجارية وإدارية، في إطار مجتمع عمراني متكامل. وأشاد مدبولي بالجهود التي يبذلها صندوق التنمية الحضرية في تنفيذ المشروع بجودة عالية، وبما يعكس رؤية الدولة في تحسين البيئة العمرانية وتوفير حياة كريمة للسكان.

توجيهات بالإسراع في استكمال الأعمال والتسويق

وأكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية بالمشروع، مشيرًا إلى الإقبال الكبير على الوحدات نظرًا لموقعها الفريد. كما وجه بطرح الفندق ضمن المشروع للتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتحقيق أفضل استثمار للموقع وتعزيز الخدمات السياحية بالمنطقة.