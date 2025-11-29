نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تطوير الطرق وإحياء القاهرة التاريخية لتعزيز السيولة المرورية والجاذبية السياحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مرورًا لمتابعة مشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية، حيث تفقد عددًا من أعمال تطوير الطرق بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن خطط الدولة لتطوير العاصمة وتحسين البنية التحتية للطرق.

أهمية تطوير الطرق والمسارات البديلة

أكد رئيس الوزراء على أهمية خطط تطوير الطرق وإيجاد مسارات بديلة داخل القاهرة، لما لها من دور كبير في تخفيف حدة الزحام وتحقيق سيولة مرورية في طرق العاصمة، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة لإعادة رونق القاهرة التاريخية وربط مناطقها المختلفة بشكل يسهل الحركة والتنقل.

تطوير منطقة مسجد السيدة نفيسة والمناطق المحيطة

خلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير الطرق حول مسجد السيدة نفيسة، واستمع لشرح من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حول مجريات الأعمال، والتي تتضمن تطوير الطرق المؤدية إلى المسجد والمنطقة المحيطة به، وزيادة المساحات الخضراء، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين المظهر الجمالي العام. وأوضح مدبولي أن هذا يأتي ضمن مخطط شامل لتطوير منطقة السيدة نفيسة ورفع كفاءة مسار آل البيت، الذي يربط بين عدد كبير من المعالم التاريخية الإسلامية ذات القيمة المميزة.

مشروع طريق صلاح سالم كمسار بديل لكوبري السيدة عائشة

كما شمل المرور تفقد أعمال تطوير طريق صلاح سالم المستحدث، المقرر تشغيله كمسار بديل لكوبري السيدة عائشة بالقاهرة. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مراحل تنفيذ المشروع، حيث أشار محافظ القاهرة إلى أن المحور الجديد سيسهم في تحقيق ربط أفضل بين العديد من المناطق السياحية والتاريخية بالعاصمة. وأضاف أنه يتم التمهيد لرفع كوبري السيدة عائشة بشكل نهائي في أواخر ديسمبر المقبل، بما يساهم في تحسين الحركة المرورية بشكل كبير.

تعزيز جاذبية القاهرة التاريخية

تأتي هذه المشروعات ضمن جهود الدولة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وتحسين الحركة المرورية والسياحية فيها، بما يضمن الحفاظ على الهوية التاريخية للمدينة وربط المعالم السياحية بشكل أفضل، فضلًا عن رفع كفاءة البنية التحتية للطرق والمرافق المحيطة بها.