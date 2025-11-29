نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مشروع إعادة إحياء منطقة "درب اللبانة" بالقاهرة التاريخية لتعزيز التراث والتنمية الحضرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال إعادة إحياء منطقة "درب اللبانة"، ضمن الجولة التي شملت عدة مشروعات لإحياء القاهرة التاريخية. وتهدف هذه المشروعات للحفاظ على الهوية العمرانية للمدينة وتحويل المساحات الخربة إلى مبانٍ بطابع معماري مميز.

إعادة إحياء المباني والمساحات التاريخية

استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، حول تفاصيل المشروع، والتي تضمنت ترميم وإعادة بناء 29 عقارًا وفق الطابع العمراني للمنطقة، وإقامة 7 منشآت خدمية وترفيهية تشمل مطاعم وكافيهات وبازارات وأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى التدعيم والترميم الكامل لعدد 3 عقارات تاريخية للحفاظ على قيمتها الإنشائية والتاريخية.

تطوير الحدائق والمرافق العامة

شملت أعمال المشروع إعادة إحياء حديقة المحمودية على مساحة 5150 مترًا مربعًا، والتي كانت مهملة سابقًا، حيث يتم حاليًا تسليم الحديقة للجهة المسؤولة عن إدارتها وتشغيلها بما يضمن تقديم خدمة حضارية للزوار، فضلًا عن توفير فرص للحرفيين وأصحاب الحرف اليدوية من خلال طرح وحدات ومحلات ومراكز حرفية.

المركز الثقافي وتطوير الحرف اليدوية

تم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الحضرية ومؤسسة عزة فهمي لإنشاء مركز ثقافي وتدريبي لتعليم الحرف اليدوية في درب اللبانة، ضمن خطة الدولة لإحياء التراث وتنمية الصناعات التقليدية، مما يعزز من القيمة السياحية والثقافية للمنطقة.

استراتيجية الحفاظ على النسيج العمراني

أكدت الدكتورة نايبري هامبيكيان، استشارية المشروع، أن إعادة الإحياء تم وفق استراتيجية تحافظ على النسيج العمراني القديم، مع إزالة المباني المتهدمة وإنشاء مبانٍ جديدة في المناطق الخربة، وإعادة توظيف المباني المرممة للأنشطة التعليمية والخدمية والتجارية، بما في ذلك مدرسة عزة فهمي الحرفية والبوتيكات والفنادق والمطاعم.

توجيهات رئيس الوزراء لإنهاء المشروع وتطوير المنطقة

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمستوى الأعمال المنفذة، موجهًا بسرعة الانتهاء من المشروع ودعم محافظة القاهرة لتطوير الطرق المؤدية للمنطقة ورفع كفاءتها ورصفها بما يتناسب مع طبيعة المكان. كما وجه بسرعة طرح الوحدات التجارية والفندقية، مؤكدًا أن المنطقة ستصبح مقصدًا سياحيًا بارزًا في القاهرة التاريخية.

زيارة بيت عطفة الوالدة باشا

خلال الجولة، زار رئيس الوزراء بيت عطفة الوالدة باشا المكون من 6 أدوار، واطلع من أعلى المبنى على عدد كبير من مآذن مساجد القاهرة التاريخية، بما في ذلك مساجد السلطان حسن والرفاعي وقايتباي الرماح، مؤكدًا أن هذا البيت يمثل متحفًا مفتوحًا وعنصرًا جذبيًا سياحيًا مهمًا.