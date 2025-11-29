نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النائب محمد رزق: مشروعات القاهرة التاريخية نموذج للتنمية المستدامة والحفاظ على الهوية الحضارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد النائب محمد رزق عضو مجلس الشيوخ بجولات رئيس مجلس الوزراء اليوم في مشروعات إعادة إحياء المناطق التاريخية بالقاهرة واعتبرها نموذجًا واضحًا للرؤية الاستراتيجية للدولة في التنمية المستدامة والتطوير الحضري المتوازن

وأكد رزق أن هذه المشروعات تمثل تحولًا حقيقيًا في حياة المواطنين على الأرض، بعد سنوات طويلة من الإهمال ووجود مناطق غير آمنة.

وقال رزق: "ما نشهده اليوم في مشروع روضة السيدة-2 ومشروع الفسطاط فيو ليس مجرد تطوير عمراني، بل هو رسالة واضحة عن قدرة الدولة على الجمع بين الحفاظ على الهوية التاريخية للمدن وبين تلبية احتياجات المواطنين العاجلة للسكن اللائق والخدمات المتكاملة. هذه المشاريع تخلق مجتمعات حضارية متكاملة، تمنح السكان حياة كريمة، وتضع نموذجًا للتنمية الحضرية المستقبلية."

وأضاف: "الدولة لم تقتصر على إعادة البناء فحسب، بل وضعت خطة شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، تشمل توفير وحدات سكنية بديلة، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل، وجذب استثمارات تساهم في إحياء هذه المناطق، بما يعزز من التماسك الاجتماعي ويقوي الاقتصاد المحلي."

وتابع رزق: "هذه المشروعات تُظهر حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة، بين التجديد العمراني والحفاظ على التراث التاريخي، وهو نهج يضع القاهرة التاريخية في مصاف المدن العالمية القادرة على التطوير الحضاري دون المساس بهويتها الثقافية."

واختتم تصريحاته بالقول: "على صعيد البرلمان، نحن ملتزمون بالمتابعة الدقيقة لهذه المشروعات لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، وبما يحقق الفائدة القصوى للمواطنين، ويجعل التنمية الحضرية ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل."