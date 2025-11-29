نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مسجد الحاكم وبوتيك أوتيل الشوربجي والأرناؤوطي ضمن جهود إحياء القاهرة التاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ختام جولته التفقدية لمشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منطقة مسجد الحاكم بأمر الله، بالإضافة إلى مشروعي بوتيك أوتيل الشوربجي وبوتيك أوتيل الأرناؤوطي، للاطلاع على جهود الحكومة في تطوير المباني التراثية وتحسين البيئة العمرانية بالمنطقة.

إعادة تأهيل مسجد الحاكم وأحياء شارع المعز

أوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع إعادة إحياء منطقة مسجد الحاكم وشارع المعز يهدف إلى ترميم المباني والمحال ورفع كفاءتها، مع الحفاظ على الطابع المعماري الإسلامي، وتعظيم القيمة التراثية والسياحية للمنطقة.

وأشار رئيس الوزراء خلال الجولة إلى ما تم إنجازه من أعمال شملت رفع كفاءة 28 عمارة، وتطوير واجهات مدرسة المعز التاريخية، بالإضافة إلى 18 محلًا تجاريًا تم تسليمها لأصحابها بعد استكمال الترميم لضمان استمرار النشاط التجاري بما يتوافق مع طبيعة المنطقة التاريخية.

مشروع بوتيك أوتيل الشوربجي: فرصة استثمارية فريدة

تفقد رئيس الوزراء مشروع بوتيك أوتيل الشوربجي، الذي تم إنشاءه على موقع سابق لمباني خربة، ويقع أمام بوابة الفتوح، ويطل على مسجد الحاكم بأمر الله وشارع المعز.

أوضح المهندس مصطفى عبدالوهاب، نائب رئيس الصندوق، أن المشروع مفتوح لإبداء الاهتمام من الشركات المصرية والدولية لإدارته وتشغيله، ويشكل فرصة متميزة للاستثمار في قطاع الضيافة والسياحة الثقافية.

أضاف النقيب أحمد عبد القوي، إدارة الأشغال العسكرية، أن المشروع يمتد على مساحة نحو 2600 متر مربع، ويضم 36 وحدة فندقية (22 غرفة و14 جناحًا فندقيًا)، بالإضافة إلى 9 محلات تجارية ومطعم ومرافق للخدمات والترفيه.

بوتيك أوتيل الأرناؤوطي: تعزيز النشاط السياحي في شارع المعز

أوضح النقيب أحمد عبد القوي أن مشروع بوتيك أوتيل الأرناؤوطي يجري تنفيذه ضمن خطة تأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى منشآت فندقية صغيرة لدعم السياحة في شارع المعز، بمساحة 2176.3 متر مربع، ويتكون من دور أرضي ودورين متكررين، ويضم 46 وحدة فندقية (24 غرفة و22 جناحًا).

رؤية شاملة لإحياء القاهرة التاريخية

اختتم المهندس خالد صديق الجولة بالتأكيد على أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية شاملة لإحياء القاهرة التاريخية، عبر الحفاظ على التراث، وتحسين جودة الحياة للسكان، وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، بما يعكس الهوية الحضارية العريقة للقاهرة ويعزز دورها كوجهة سياحية ثقافية متميزة.