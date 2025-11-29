عاجل ـ رئيس الوزراء يعلن عن معرض للحرف التراثية في "حديقة الفسطاط" خلال جولته بحارة الروم وباب زويلة

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يعلن عن معرض للحرف التراثية في "حديقة الفسطاط" خلال جولته بحارة الروم وباب زويلة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال إعادة إحياء منطقة حارة الروم وباب زويلة بالقاهرة التاريخية، وأكد أن حديقة الفسطاط، التي سيتم افتتاحها قريبًا، ستشهد إقامة معرض للحرف التراثية بهدف دعم الحرفيين المحليين وتشجيع السياحة الثقافية في العاصمة.

وخلال جولته، اطلع مدبولي على تطوير المباني التاريخية والأسواق التقليدية بالمنطقة، وحرص على متابعة سير الأعمال والتأكد من الحفاظ على النسيج العمراني والتاريخي للمنطقة، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز الأنشطة الثقافية والحرفية كمصدر لجذب السياح وإحياء التراث المصري.