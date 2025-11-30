نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعد وزير الخارجية يستقبل رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ويبحث تحسين الخدمات القنصلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السفير حداد الجوهرى، مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصليات، بمكتبه في وزارة الخارجية، مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ومدير بيت العائلة المصرية في لندن.

وخلال اللقاء، تم مناقشة الخدمات القنصلية المختلفة، وخاصة التصديقات، وأسعارها، وسبل تحسين استقبال الموظفين للمواطنين، والتطورات التي شهدتها مباني القنصليات لتوفير خدمات أفضل وراحة أكبر للمواطنين.

كما تم التطرق إلى جهود القنصليات لتشجيع المصريين في الخارج على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات، والتحديات التي تواجههم في هذا الصدد، بالإضافة إلى دراسة إمكانية التصويت الإلكتروني التي ما زالت قيد البحث لتعزيز ثقة الشباب المصري في أوروبا.

وناقش اللقاء كذلك أهمية التشاور مع رموز الجالية المصرية قبل إصدار أي قرارات أو مبادرات لضمان فعاليتها وتجنب الحاجة إلى تعديلات لاحقة.

وفي ختام اللقاء، أعرب مصطفى رجب عن تقديره للتطورات التي حدثت في سرعة وصول المستندات من مصر، مشيرًا إلى حرصهم على استمرار التحسينات في نوعية الخدمات المقدمة.