نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإدارية العليا تصدر حكمها برفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها، برفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات مجلس النواب لزوال شرط المصلحة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات سلمت ظهر اليوم السبت محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.

تنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل فى 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.

