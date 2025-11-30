نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركبة كيوت بديل التوك توك.. تعرف على المميزات والتسهيلات وخطوات الحصول عليها وموعد تحديد الأجرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تشغيله بالجيزة.. موعد تحديد أجرة المركبة كيوت بديل التوك توك

مع بدء ظهور السيارة "كيوت"، بديل التوك توك في شوارع محافظة الجيزة، أصبح الكثيرون من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية مهتمين بمعرفة تفاصيل هذه السيارة، من حيث المميزات والتشغيل والترخيص، وذلك قبل اتخاذ قرار الانتقال إلى المنظومة الجديدة.

ومع بداية تطبيق المنظومة الجديدة في الجيزة وارتفاع معدلات الإقبال على السيارة، باتت هناك مجموعة من الأسئلة التي تشغل اهتمام السائقين والمواطنين حول مواصفات المركبة وكيفية الحصول عليها، وسعر الأجرة الخاصة بها، وفيما يلي أبرز الأسئلة المتعلقة بالمركبة الجديدة وإجاباتها.

السيارة كيوت

المركبة كيوت بديل التوك توك

وأعلن محمد مرعى، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، عن بدء تشغيل منظومة النقل الحضرى الخفيف الجديدة بالمحافظة، من خلال المركبة الصغيرة «كيوت» التى تُعد بديلًا حضاريًا وآمنًا للتوك توك، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الجيزة وبدعم من وزارة التنمية المحلية.

وأشار مرعى، فى مداخلة عبر زووم مع الإعلامى أسامة كمال، عبر برنامج مساء dmc المذاع عبر شاشة dmc، مساء يوم الخميس الماضي، إلى أن المحافظة بدأت فعليًا فى تشغيل المركبات الجديدة فى عدد من المناطق، مؤكدًا أن الخطوة تأتى ضمن مشروع إحلال التوك توك الذى توقّف استيراده وقطع غياره منذ عام 2022، وهو ما استدعى للبحث عن وسيلة نقل بديلة أكثر أمانًا وانضباطًا.

إنتاج محلي

وأوضح مرعي أن مركبة «كيوت» هى مركبة خفيفة مُنتَجة محليًا داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربى، وتعمل بالغاز والبنزين، ويمكن ترخيصها فى المرور كأي سيارة عادية، الأمر الذى يضمن ضبط الهوية القانونية للسائق والخضوع الكامل لاشتراطات قانون المرور.

صعوبة السيطرة

وقال مرعى: «التوك توك فى وضعه الحالى غير مُسيطر عليه، وعدد كبير منه غير معلوم الملكية، وقائده بلا ترخيص، كما أنه غير آمن فى السير بسبب اعتماده على ثلاث عجلات. لذلك كان من الضرورى إيجاد بديل يضمن السلامة.

سعر مركبة كيوت بديل التوك توك

وأشار مرعي إلى أن سعر مركبة «كيوت» يبلغ 200 ألف جنيه، ويحصل مالكها بعد الترخيص على 10 آلاف جنيه كاش باك دعمًا من المحافظة بالتنسيق مع الشركة الموزعة، إلى جانب 1000 جنيه إضافية لمساعدة السائقين فى إجراءات الترخيص.

شروط الحصول على المركبة كيوت

وكشف مرعى أن الحصول على المركبة فى المرحلة الأولى يشترط أن يكون المتقدم مالكًا لتوك توك، وذلك لمنع زيادة عدد المركبات الجديدة، ولتشجيع أصحاب التوك توك على الدخول فى منظومة الإحلال.

كما أكد مرعي أن التوك توك الذى يتم استبداله لن يعود للعمل داخل مدينة الجيزة، حيث تتم متابعة خروجه إلى المناطق الريفية أو المحافظات الأخرى التى لم تبدأ فيها المبادرة بعد.

المركبة كيوت.. موعد بداية المرحلة التجريبية للمشروع والأماكن المحددة

وأضاف مرعي أن المرحلة التجريبية للمشروع بدأت بالفعل فى حى الهرم، وحى العجوزة، ومدينتى 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر ، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من المواطنين على التقديم فور الإعلان عن فتح باب الانضمام للمنظومة.

وختم مرعى تصريحه قائلًا:«نعلن اليوم بدء تشغيل المنظومة فعليًا، ووجود سيارات كيوت بالفعل فى الشوارع.

ونسعى لتقديم خدمة نقل آمنة ومنضبطة تليق بالمواطنين وتُسهِم فى تحسين الحركة المرورية داخل الجيزة».

خطة محافظة الجيزة بشأن استبدال التوك توك

وبدأت محافظة الجيزة في تنفيذ خطة لاستبدال مركبات التوكتوك بسيارات حضارية صغيرة في أحياء الهرم والعجوزة ومدن أكتوبر وحدائق أكتوبر كمرحلة أولى، ضمن منظومة نقل حديثة تستهدف تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى جودة خدمات النقل.

وتستهدف المحافظة في المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة تقييم التجربة ميدانيًا وتلافي أي ملاحظات قبل تعميمها تدريجيًا على باقي قطاعات المحافظة، بشكل يحقق الانضباط المروري ويعزز عوامل السلامة للمواطنين.

الهدف من إحلال التوك توك بالمركبات الحضارية الجديدة

أوضحت محافظة الجيزة أن الهدف الأساسي من المشروع هو استبدال مركبات التوك توك بمركبات حضارية آمنة واقتصادية، تضمن سهولة الوصول إليها عند الحاجة، مع ترخيص رسمي يتيح معرفة بيانات السائق والمركبة ومكان تواجدها.

وأشارت إلى أن المنظومة تتيح تنظيم الحركة داخل الشوارع بشكل أفضل، ومعالجة سلبيات التوكتوك، مثل المشكلات المرورية والسلوكية، قيادة صغار السن، التأثير السلبي على المظهر الحضاري، وعزوف بعض الحرفيين عن ممارسة مهنهم الأصلية بسبب العمل على التوكتوك.

السيارة كيوت

مميزات السيارة "كيوت" بديل التوك توك

وتتميز السيارة كيوت بديل التوك توك بالعديد من المميزات التي لا تتواجد في التوك توك، وهي كما يلي:-

مركبة حضارية وآمنة ومرخصة رسميًا كسيارة أجرة. تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين. يمكنها أن تقطع نحو 550 كم بخزان وقود واحد فقط. مناسبة للشوارع الضيقة وسهلة الحركة. لا يمكن قيادتها بواسطة صغار السن لكونها مركبة مرخصة. كما سيتم تخصيص لون موحد لكل حي وتحديد تعريفة ثابتة لضمان الانضباط والرقابة.

تسهيلات الحصول على السيارة كيوت الجديدة

وتوفر المحافظة برامج تمويل ميسره للراغبين في الحصول على السيارة الجديدة، وذلك بالتعاون مع البنوك الوطنية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، برنامج "مشروعك"، وعدد من شركات التمويل، للتسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

ويمكن للراغبين في الحصول على السيارة الجديدة إدخال مركبات التوكتوك الخاصة بهم ضمن منظومة الإحلال والحصول على أعلى قيمة سوقية لها مع إمكانية سداد فروق الأسعار على أقساط شهرية ميسرة.

إدراج السيارة "كيوت" في تطبيقات النقل الذكى

وتم الاتفاق مع شركات النقل الذكي التشاركي لإدراج المركبات الجديدة ضمن تطبيقاتها، مع خفض العمولة المفروضة على السائقين بنسبة 50% عند تشغيل السيارة "كيوت" في الرحلات المسجلة عبر تلك التطبيقات، دعمًا للمنظومة الجديدة وتشجيعًا للسائقين.

التعريفة المقررة لتشغيل السيارة "كيوت"

وأكدت المحافظة أنه سيتم الإعلان قريبًا عن التعريفة الرسمية لتشغيل المركبات الجديدة، بحيث تكون أقل بكثير من تعريفة التاكسي التقليدي، وقريبة من تكلفة استخدام التوكتوك، بما يتيح خدمة حضارية وآمنة بأسعار مناسبة.

موعد إعلان تعريفة السيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة

السيارة كيوت بديل التوك توك، كشف محمد مرعي، سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، عن موعد إعلان التعريفة الجديدة للسيارة "كيوت" بديل التوك توك بالمحافظة.

وقال "مرعي"، في تصريحات صحفية، إنه سيتم إعلان لائحة تعريفة السيارات الجديدة بديلة التوك توك خلال الأيام المقبلة.

وأوضح سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، أنه جارٍ حاليًا إعداد لائحة استرشادية لأسعار السيارات الجديدة، بهدف توضيح الأجرة الرسمية لكل فئة من الركاب.

وأشار إلى أن الدراسات مستمرة لتحديد الأجرة لكل فرد وكذلك للمجموعات، مؤكدًا أن اللائحة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.

وأوضح مرعي: أن الأجرة الجديدة ستكون بين أسعار التوك توك والتاكسي، موضحًا: "السيارة الجديدة ليست بقيمة التوك توك وفي نفس الوقت ليست بقيمة التاكسي، وستجمع بين الاثنين".

ومن المقرر أن تبدأ المحافظة في تطبيق تجربة المركبات الجديدة بديلة التوك توك كمرحلة أولى بأحياء الهرم والعجوزة ومدن أكتوبر وحدائق أكتوبر، وذلك تمهيدًا لتقييمها ميدانيًا وتلافي أي ملاحظات قبل تعميمها تدريجيًا على باقي قطاعات المحافظة.