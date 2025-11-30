نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الإدارية العليا تقرر إلغاء انتخابات مجلس النواب في دوائر بولاق الدكرور ومنشأة القناطر والوراق وأوسيم وأكتوبر والواحات وإعادة الانتخابات بالكامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلغاء انتخابات مجلس النواب 2025 بعدد من الدوائر الانتخابية

إلغاء انتخابات مجلس النواب، أصدرت المحكمة الإدارية العليا منذ قليل عدد من القررات، وقررت إلغاء نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في دوائر بولاق الدكرور ومنشأة القناطر والوراق وأوسيم وأكتوبر والواحات.

كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارا بقبول 26 طعنا وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

تسليم محاضر الفرز

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أكد أن الهيئة سلمت جميع محاضر الفرز التي طلبتها المحكمة الإدارية العليا، وذلك في إطار نظر الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وجاء تسليم محاضر الفرز تنفيذًا لطلب المحكمة، التي عقدت جلستها يوم أمس السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بعدما قررت إعادة 187 طعنًا إلى المرافعة، وهي الطعون المقدمة طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى.

وكلفت الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدوائر المطعون عليها أمام المحكمة

اليوم، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدر حكمها مسبقًا في 251 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

انتخابات مجلس النواب 2025، وبجانب الدوائر السابقة أصدرت المحكمة الإدارية العليا مجموعة من الأحكام ببطلان الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، والمقدرة بنحو 11 دائرة.

وجاءت هذه الدوائر على النحو التالي:-

1- إلغاء دائرة الهرم وإعادة الانتخابات فيها بالكامل.

2- إلغاء الدائرة التاسعة كوم حمادة فى البحيرة.

3- إلغاء دائرة البلينا فى سوهاج.

4- إلغاء انتخابات دائرة ملوى فى المنيا.

5- إلغاء دائرة أبو قرقاص فى المنيا.

6- إلغاء دائرة حوش عيسى فى البحيرة وإعادة الانتخابات فيها.

7- إلغاء انتخابات أبو تيج فى أسيوط وإعادة الانتخابات فيها.

8- إلغاء دائرة الطامية فى الفيوم وإعادة الانتخابات فيها.

9- إلغاء انتخابات منقباد فى أسيوط وإعادة الانتخابات فيها.

10- إلغاء الانتخابات فى إسنا فى الأقصر وإعادة الانتخابات فيها

11- إلغاء الانتخابات فى دائرة بندر ومركز الأقصر وإعادة الانتخابات فيها.

كما قضت المحكمة في نفس الجلسة بعدم قبول 100 طعن مقدمين على نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 لانتفاء شرط المصلحة.

ويذكر أن المحكمة ذاتها كانت قضت بجلسة الأربعاء الماضي بعدم قبول 14 طعنا على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، كما أحالت 59 طعنا إلى محكمة النقض لعدم اختصاصها النوعي، بالإضافة إلى بطلان عريضتين من العرائض المقدّمة.

وكان قد قدم الطاعنون المستندات الداعمة لطعونهم، والتي تنوعت بين طلبات إلغاء العملية الانتخابية في دوائر محددة، وإلغاء جولة الإعادة، وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع.

بينما طالب طعن واحد بوقف الانتخابات بالكامل في المرحلة الأولى، وآخر يطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة.