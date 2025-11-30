نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يجرى لقاء إعلاميا مع جريدة وقناة DAWN الباكستانية خلال زيارته لإسلام آباد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاء إعلاميا مع جريدة وقناة DAWN الباكستانية على هامش زيارته الثنائية إلى إسلام آباد.

استعرض وزير الخارجية تطور العلاقات الثنائية التي تجمع مصر وباكستان على المستويين السياسي والاقتصادي، والتنسيق القائم بين كلا البلدين في الأطر متعددة الأطراف.

كما استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصرى من التطورات في الشرق الأوسط، متناولا المستجدات فى قطاع غزة، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ والمضى قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام، وجهود مصر فى دعم التعافى المبكر واعادة الإعمار فى غزة.