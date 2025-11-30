نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، حزمة من الإجراءات الوقائية المشددة، وذلك في إطار خطتها الاستباقية لحماية الطلاب من الأمراض والفيروسات المنتشرة خلال فصل الشتاء، وعلى رأسها فيروس ماربورغ (Marburg Virus)، المعروف بتسبّبه في ارتفاع درجة الحرارة والرعشة والتهابات العين والأذن والجهاز التنفسي.

وأكدت المديرية أن هذه الخطط تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، وحرصًا على سلامة الطلاب بجميع المراحل التعليمية، بما يضمن استمرارية الدراسة داخل بيئة آمنة وصحية.

تعليم القاهرة تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس

وجّهت المديرية الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية، وجاءت أبرز التعليمات كالتالي:

1. رفع مستوى الاستعداد داخل الفصول والمدارس

إلزام المدارس باتباع إجراءات مواجهة الأمراض المعدية.

التأكيد على التهوية الجيدة داخل الفصول وتقليل الكثافات قدر الإمكان.

توفير بيئة مدرسية نظيفة تُسهم في تقليل فرص انتقال العدوى.

2. نظافة دورات المياه وتوفير المطهرات

متابعة يومية لنظافة دورات المياه.

توفير الصابون والمطهرات بشكل دائم للطلاب والعاملين.

3. ندوات للتثقيف الصحي ورفع الوعي

شددت المديرية على عقد ندوات تثقيفية داخل المدارس بهدف:

رفع الوعي لدى الطلاب حول طرق انتقال الأمراض.

تعزيز ثقافة النظافة الشخصية.

تعريفهم بطرق الوقاية من الفيروسات وأعراض الإصابة.

4. دعم العيادات المدرسية وتجهيز الإسعافات

أوجبت تعليم القاهرة توفير صندوق إسعافات أولية في كل دور، إضافة إلى تجهيز العيادات المدرسية بالأدوات الضرورية مثل:

جهاز قياس الحرارة – سماعة طبية – جهاز ضغط – خافض لسان – قفازات – كمامات – منظفات ومطهرات.

لجان السلامة المهنية تدخل على خط المواجهة

وجهت المديرية بتفعيل دور لجنة السلامة والصحة المهنية داخل المدارس، وإعداد خطة استباقية واضحة تتضمن:

الإجراءات الواجب اتخاذها فور ظهور أي اشتباه.

توزيع المهام بين العاملين، سواء المعلمين أو الموظفين أو العمال.

عقد اجتماع موسع داخل كل مدرسة لمناقشة الخطة الوقائية وآليات التنفيذ.

غرفة عزل وتشديد على متابعة الحالات

شددت تعليم القاهرة على:

تخصيص غرفة عزل داخل كل مدرسة لاستقبال أي حالة يُشتبه في إصابتها.

تحويل الحالات فورًا من الفصول إلى غرفة العزل منعًا للاختلاط.

رفع تقرير عاجل لإدارة الأزمات والكوارث بالمديرية يتضمن:

اسم الطالب المصاب أو المشتبه به.

الصف الدراسي.

الإجراءات التي اتخذتها المدرسة.

تعقيم مستمر للفصول والمدرسة بالكامل

وجاء ضمن التعليمات:

تعقيم الفصول بشكل دوري.

تنظيف وتطهير الأسطح والأدوات المدرسية.

ضمان تهوية مستمرة طوال اليوم الدراسي.

تعليم القاهرة: سلامة الطلاب مسؤولية مشتركة

أكدت المديرية أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من خطة متكاملة تهدف لحماية الطلاب والعاملين من أي موجة محتملة من أمراض الشتاء، مؤكدة أن التعاون بين المدارس وأولياء الأمور هو الضمان الأول لحماية المجتمع المدرسي من أي مخاطر صحية.