نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء الدوائر الانتخابية الملغاة في الجيزة بينها 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامها النهائية بشأن الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الجيزة، والتي أسفرت عن إلغاء نتائج 7 دوائر انتخابية، بينها مدينة 6 أكتوبر، نظرًا لوجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية.

الدوائر الملغاة بمحافظة الجيزة

6 أكتوبر

البدرشين

بولاق الدكرور

العمرانية

الهرم

منشأة القناطر

دائرة قسم الجيزة

منطوق حكم دائرة قسم الجيزة:

عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطلب الأول، وإحالته لمحكمة النقض للاختصاص.

قبول الطلب الثاني شكلًا وإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

التنفيذ الفوري للحكم دون إعلان.

أسباب الطعون وتوزيعها على المحافظات

تنوعت طلبات الطعون بين:

إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.

إلغاء جولة الإعادة في دوائر أخرى.

وقف إعلان النتائج بحجة وجود مخالفات في الفرز والتجميع.

طعن واحد بوقف العملية الانتخابية بالكامل.

طعن آخر يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أعلنت حصولها على المقعد.

توزيع الطعون على محافظات المرحلة الأولى

الجيزة: 47 طعنًا

البحيرة: 46 طعنًا

المنيا: 36 طعنًا

أسيوط: 29 طعنًا

الإسكندرية: 20 طعنًا

الفيوم: 16 طعنًا

أسوان: 15 طعنًا

سوهاج: 14 طعنًا

بني سويف: 12 طعنًا

الأقصر: 8 طعون

البحر الأحمر: 4 طعون

مرسى مطروح: طعنان

دور المحكمة الإدارية العليا في الانتخابات

تختص الإدارية العليا وحدها بالنظر في كل المنازعات المتعلقة:

سير العملية الانتخابية.

صحة إجراءات الفرز والتجميع.

مشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي مدة قانونية ملزمة.

سيناريوهات الحكم المنتظرة

تتجه الأنظار إلى ما ستقرره المحكمة، مع احتمالية ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

تأييد النتائج المعلنة: إذا ثبتت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات مؤثرة.

إعادة الفرز في لجان محددة: عند ثبوت أخطاء أو تضارب في محاضر التصويت.

إعادة الانتخابات في دائرة كاملة: عند وجود مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.

تنفيذ الأحكام

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون أي طعن، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين.