نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط تعظيم إنتاج الذهب من منجم السكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مسئولي شركة "أنجلوجولد أشانتي" المُشغلة لمنجم السكري، وذلك لبحث مستجدات العمل وخطط زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

جاء الاجتماع بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالشركة العالمية.

مدبولي: خطط طموحة لتعظيم إنتاج الذهب وتنسيق حكومي كامل

في مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية وشركة "أنجلوجولد أشانتي"، مؤكدًا أن منجم السكري يمثل أكبر منجم لإنتاج الذهب في مصر وأحد الأصول الاستراتيجية المهمة للدولة.

وأكد مدبولي وجود خطط طموحة تستهدف رفع إنتاج الذهب، مشددًا على استعداد الحكومة لتقديم كامل الدعم وتسريع الإجراءات المطلوبة، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية في قطاع التعدين.

البترول: منجم السكري من أكبر عشرة مناجم ذهب في العالم

واستعرض وزير البترول خلال الاجتماع الجهود المبذولة لدعم قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي هذا القطاع أولوية كبرى ضمن استراتيجية تعزيز موارد الدولة من الثروات المعدنية.

وأكد الوزير أن منجم السكري يُعد من أكبر عشرة مناجم ذهب عالميًا ويُدار وفق أحدث النظم التكنولوجية، مضيفًا أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الشركة لتطوير قدرات العاملين ورفع كفاءة التشغيل.

خطط مشتركة لرفع الإنتاجية وتطوير الكفاءات

من جانبها، قدمت المهندسة هدى منصور عرضًا حول الملفات التي ستشهد تعاونًا مكثفًا بين الشركة والحكومة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك مشروعات تستهدف زيادة الإنتاجية وتحسين منظومة العمل داخل المنجم.

الشركة: استثماراتنا في مصر إيجابية ودعم الحكومة استثنائي

وقال السيد تري سترونج، نائب أول الرئيس لشركة "أفريكا أنجلو جولد أشانتي"، إن الشركة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من قرن في مجال التعدين، مؤكدًا أن استثماراتها في مصر تحقق نتائج إيجابية بفضل الدعم الكبير من الحكومة المصرية.

وأضاف أن الشركة ملتزمة بتوفير فرص عمل جديدة وتدريب الكوادر المحلية، بما يسهم في تعظيم استفادة مصر من قطاع الذهب.