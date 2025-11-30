نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي لمسئولي "أنجلوجولد أشانتي": خطط حكومية لزيادة إنتاج منجم السكري خلال الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع مسئولي شركة "أنجلوجولد أشانتي" المُشغلة لمنجم السكري، وذلك لمتابعة مستجدات العمل وبحث خطط زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

جاء الاجتماع بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، إلى جانب عدد من قيادات الشركة العالمية.

رئيس الوزراء: شراكة قوية وخطط طموحة لتعظيم إنتاج الذهب

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء تقديره للعلاقة الاستراتيجية بين الحكومة وشركة "أنجلوجولد أشانتي"، مشيرًا إلى أن منجم السكري يُعد أكبر منجم لإنتاج الذهب في مصر ومن أهم الأصول التعدينية الوطنية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة لديها خطط طموحة لزيادة إنتاج الذهب من المنجم، وهو ما يتطلب تنسيقًا كاملًا بين الشركة وكافة الجهات الحكومية لتسريع العمل وتحقيق النتائج المستهدفة.

وأكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لأي إجراءات من شأنها تسريع وتيرة العمل وزيادة الإنتاجية، بما يضمن مصالح الطرفين ويعزز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد المصري.

وزير البترول: السكري ضمن أكبر 10 مناجم ذهب في العالم

من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير قطاع التعدين، مؤكدًا أن الدولة تولي هذا القطاع اهتمامًا متزايدًا باعتباره أحد مصادر الدخل الاستراتيجية.

وأشار الوزير إلى أن منجم السكري يُدار وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، ويُعد ضمن أكبر عشرة مناجم ذهب على مستوى العالم، مؤكدًا أهمية الشراكة مع "أنجلوجولد أشانتي" في تحقيق طفرة في إنتاج الذهب.

وتحدث الوزير عن برامج تدريب ورفع قدرات العاملين بالمنجم، التي تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من هذا المورد القومي المهم.

هدى منصور: خطوات جديدة لرفع إنتاجية المنجم

وخلال الاجتماع، قدمت المهندسة هدى منصور عرضًا حول الملفات الفنية والتشغيلية الجاري العمل عليها مع الشركة، بالإضافة إلى مشروعات مستقبلية ستسهم في زيادة كفاءة التشغيل وتعظيم الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

الشركة العالمية: استثماراتنا في مصر إيجابية بدعم حكومي استثنائي

من جانبه، أكد السيد تري سترونج، نائب أول الرئيس بشركة "أفريكا أنجلو جولد أشانتي"، أن الشركة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من مئة عام في مجال التعدين، مشددًا على أن استثماراتها في مصر تحظى بدعم حكومي واضح ينعكس إيجابًا على سير الأعمال.

وقال: "نثمن شراكتنا مع الحكومة المصرية؛ الدعم الذي نحصل عليه من رئيس الوزراء ووزير البترول يسهم بشكل مباشر في نجاح مشروع منجم السكري."

وأضاف أن الشركة ملتزمة بتوفير فرص عمل جديدة داخل السوق المحلية، وتطوير مهارات العاملين في قطاع الذهب لتعظيم الاستفادة الوطنية من هذا المورد الحيوي.