نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسى يراجع تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية لتحفيز الالتزام وتوسيع قاعدة الممولين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار متابعة الدولة لخطة تطوير المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين، اطّلع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماع اليوم على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

اجتماع رئاسى لعرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تضمن عرضًا شاملًا للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتى تأتى تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبى"، ضمن استراتيجية متكاملة تشمل أربع حزم تستهدف تطوير العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب وتعزيز الثقة المتبادلة.

تعزيز الثقة وتبسيط الإجراءات

أوضح المتحدث الرسمى أن الحزمة الثانية تركز على تحفيز الممولين للالتزام الضريبى من خلال استمرار سياسة المساندة وتقديم إجراءات مبسطة وميكنة متطورة تضمن السرعة والشفافية. كما تهدف الجهود الحالية إلى توسيع القاعدة الضريبية، بما يعزز موارد الدولة ويرسخ مبادئ العدالة الضريبية.

الأربع حزم الضريبية.. رؤية شاملة لتطوير المنظومة

تأتى الحزمة الجديدة استكمالًا للحزمة الأولى التى سعت إلى فتح صفحة جديدة مع الممولين وبناء جسور الثقة عبر تسويات وتيسيرات غير مسبوقة؛ ومن المنتظر أن تسهم الحزم اللاحقة فى ضمان الالتزام المستدام، وتحسين أداء المصلحة، وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية بشكل أكبر.

دعم الدولة للالتزام الطوعي

يعكس عرض الحزمة الثانية أمام الرئيس السيسى حرص الدولة على توفير بيئة ضريبية عادلة، وتحفيز الالتزام الطوعى، وتقديم حلول عملية تُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي وضمان استقرار السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة.