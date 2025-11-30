محافظ الجيزة: حلول لتنظيم شارع العريش وتسكين الباعة الجائلين

أحمد جودة - القاهرة - إقامة باكيات حضارية لتسكين الباعة الجائلين بناهيا

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، استعرض خلاله خطة المحافظة لتحسين المرافق والخدمات والمضي قدمًا في ضبط الشارع الجيزاوي، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية واضحة لتعزيز الانضباط وتطوير الحركة المرورية وتحسين المظهر الحضاري.

كشف محافظ الجيزة عن خطة متكاملة لإعادة الانضباط لشارع العريش، تشمل إنشاء مساحات منظمة للباعة الجائلين، بما يسهم في إنهاء العشوائيات وتسهيل الحركة داخل الشارع.

وأوضح أن المحافظة تجري حاليًا مفاوضات لتخصيص مساحة تتجاوز 2000 متر مسطح، بهدف إقامة باكيات حضارية لتسكين الباعة بشكل آمن ومرتب، مؤكدًا أن تنفيذ المشروع سيكون قريبًا جدًا.

كما أشار محافظ الجيزة خلال اللقاء إلى إطلاق المنظومة الجديدة لنقل المخلفات الصلبة (نواتج الهدم والبناء) إلى المقالب العمومية، والتي بدأت المحافظة تطبيقها على مستوى جميع الأحياء مؤكدًا أنها منظومة تُطبَّق للمرة الأولى بالمحافظات وتهدف إلى القضاء على الممارسات العشوائية وضمان النقل الآمن للمخلفات مع ربط إلكتروني كامل بين الجهات المعنية لتحقيق إدارة مستدامة للمخلفات وتعظيم الاستفادة منها في مراحل إعادة التدوير القادمة.

وأكد المحافظ الانتهاء من رفع كفاءة ورصف طريق الخدمة أمام بوابات حدائق الأهرام وجارٍ استكمال أعمال الرصف بالمسار ذاته لتيسير حركة المواطنين.

كما أعلن أنه خلال أيام ستبدأ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطريق من أول مرور فيصل مرورًا بترعة الزمر ومنطقة المشابك،مع تركيب الإنترلوك أسفل المحور.

وأشار إلى أنه سيتم إقامة باكيات حضارية لتسكين الباعة الجائلين بمنطقة ناهيا بتلك الباكيات وذلك بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وشدد محافظ الجيزة على التوسع في عملية ترقيم مركبات التوك توك لضبط المنظومة والحد من السلوكيات المخالفة، بما يحقق أعلى درجات الأمان للمواطنين.

وخلال اللقاء، أكد أن مشروع استبدال التوك توك بالمركبة الحضارية "كيوت" هو مشروع اختياري وليس إجباريًا، موضحًا أنه لن يتم إحلال أي مركبة إلا بتوافر عدد من الشروط، أهمها أن يكون صاحب المركبة من مواليد محافظة الجيزة ومُثبتًا ببيانات الرقم القومي.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير تعويضات نزع الملكية للمتضررين من تنفيذ محور ناهيا، حيث تم توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة وستتولى مديرية المساحة صرفها للمواطنين المستحقين.

وأوضح المهندس عادل النجار أن نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بلغت 95% بقرى مركزي الصف وأطفيح مؤكدًا أن تلك المشروعات أحدثت طفرة في جودة الخدمات المقدمة للسكان.

وكشف أن المرحلة الثانية من المبادرة ستشمل مراكز العياط والبدرشين ومنشأة القناطر.

كما أعلن المحافظ أنه بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة سيتم تكثيف الحملات على سيارات الأجرة دون لوحات معدنية، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي ختام اللقاء أكد محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير وفرض الانضباط في مختلف القطاعات، مشددًا على أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين يظل عنصرًا رئيسيًا لتحسين جودة الحياة داخل المحافظة.