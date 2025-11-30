نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يعلن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ويؤكد تحسين الخدمات وبناء الثقة مع المستثمرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في خطوة تهدف إلى دعم المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.

وأكد الرئيس على أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية بما يعزز الشفافية ويقيم علاقات قائمة على الثقة والمصداقية.

تحسين الخدمات وبناء الثقة مع المستثمرين

وأوضح الرئيس السيسي أن هذه الحزمة تأتي ضمن جهود الدولة لتوفير تسهيلات إضافية للممولين، مع التركيز على تحسين كافة الخدمات الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتعزيز اليقين لدى المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

اجتماع رئاسي لمتابعة الخطة الضريبية

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية أحمد كجوك، حيث تم استعراض ملامح الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية، وسبل تعزيز الثقة بين جميع أطراف المنظومة.

تعزيز بيئة الاستثمار في مصر

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة الممولين وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم حوافز إضافية تشجع على الالتزام الضريبي.