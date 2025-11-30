نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوى، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت الفعاليات بكلمة الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إمتلاك قوات الدفاع الجوى لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الإستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصرى والتصدى لكافة التهديدات الجوية وتنفيذ المهام المكلفة بها فى ظل التطور المستمر لنظم القتال.

وتضمنت المرحلة التصدى لهجمات جوية معادية بإستخدام الأنظمة الصاروخية متعددة المدايات والتى تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عالية.

وقد شهدت المراحل السابقة تنفيذ تحركات للقوات والمعدات ليلًا ونهارًا للوصول للمناطق المخططة للإعداد والتجهيز لتنفيذ الرماية فى ظروف واقعية تجسد أعمال التصدى للتهديدات والعدائيات الجوية المختلفة وحماية الأهداف الحيوية.

وفى نهاية المرحلة نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهود التى يبذلها رجال الدفاع الجوى لحماية الوطن وصون مقدساته، مشيدًا بالمستوى المتميز الذى وصلت إليه العناصر المشاركة فى أدائهم لمهامهم والدقة فى إصابة الأهداف والتعامل معها بإحترافية عالية، موجهًا التحية لرجال الدفاع الجوى المرابضين فى مواقعهم مواصلين العمل ليلًا ونهارًا ويبذلون الجهد والعرق لحماية سماء مصر ومجالها الجوى.