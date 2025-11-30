نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. “الصحفيين” تنظّم ندوة عن العنف الإلكتروني ضد الزميلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع مؤسسة "مؤنث سالم لتمكين المرأة"، بدعوتكم لحضور عرض ومناقشة دراسة أجرتها المؤسسة حول "تأثير العنف الإلكتروني ضد الصحفيات في مصر على استقرارهن الوظيفي، المهني، والاجتماعي".

يأتي ذلك غدًا الإثنين، في الخامسة مساءً، في إطار فاعليات "الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"،

سيتم خلال اللقاء أيضًا تقديم ومناقشة مقترحات لجنة المرأة بشأن سُبل التعامل والتصدي لهذه الانتهاكات.