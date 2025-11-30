نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين يدعو من جامعة الأزهر إلى تأسيس إعلام دعوي يجمع بين الرسالة الإعلامية والاعتماد على الوسائط الرقمية الحديثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين اليوم بجامعة الأزهر في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس بعنوان "الإعلام الدعوي وبناء الإنسان"، وذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور عبد الرحمن الدويني وكيل الأزهر، والأستاذ الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجِد عميد كلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر.

وفي كلمته،دعا النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، إلى أهمية تأسيس إعلام دعوي متخصص يجمع بين الرسالة الإعلامية والاعتماد على الوسائط الرقمية الحديثة، بما يسهم في توسيع نطاق الانتشار وتعزيز قوة التأثير.

وأكد على أن جامعة الأزهر سوف تقدم نموذجًا رائدًا في هذا المجال من خلال إنشاء قناة وإذاعة عبر شبكة الإنترنت بخرائط برامجية متخصصة في الإعلام الدعوي.

وشدد نقيب الإعلاميين على ضرورة التكامل بين كليات الدعوة والبحوث والدراسات الإسلامية من جهة، وكلية الإعلام من جهة أخرى، بهدف إعداد كوادر إعلامية متميزة قادرة على تقديم محتوى يعالج الأخلاق والسلوكيات، ويعكس تعاليم الإسلام الوسطي، والعادات والتقاليد الأصيلة في المجتمع، مستشهدًا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي أثنى الله عليها في كتابه الكريم: "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ".

وأوضح سعده أن هذه الرسائل يجب أن تُقدَّم للجمهور في قوالب برامجية مرئية ومسموعة عبر قنوات رقمية متخصصة تنطلق من جامعة الأزهر.

وأكد نقيب الإعلاميين على أن الشباب يمثلون حاضر الإعلام ومستقبله، إذ فرض الإعلام الجديد حضورهم الفاعل وجعل لهم القدرة على قيادة المشهد الإعلامي المصري.

وأضاف أن دور المؤسسات الإعلامية يتمثل في تمكين الشباب من صياغة سياسات إعلامية وتحريرية تسهم في بناء الإنسان المصري، وتعزز الوعي، وتنوّر المجتمع بالتحديات الداخلية والخارجية،

مشيرًا إلى أن شباب اليوم هم قادة الإعلام في الحاضر والمستقبل، وعليهم مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمجتمع.

و في ختام كلمته دعا نقيب الإعلاميين إلى وضع آليات تنفيذية واضحة للسياسات الإعلامية المتعلقة بالإعلام الدعوي.

وعقب كلمته، كرّمت جامعة الأزهر النائب الدكتور طارق سعده تقديرًا لدوره البارز والمتميز في مجال الإعلام الرقمي وخدمة طلاب وخريجي الإعلام.

وأعرب نقيب الإعلاميين عن امتنانه لهذا التكريم الصادر من جامعة عريقة تُعد منارة علمية ودينية على مستوى العالم، موجّهًا الشكر لمشيخة الأزهر وجامعة الأزهر وكلية الإعلام، ممثلة في الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجِد، عميد الكلية.