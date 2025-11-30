نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من "السيسي" إلى الرئيس الباكستاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أصف علي زرداري الرئيس الباكستاني، اليوم الأحد ٣٠ نوفمبر خلال الزيارة الرسمية التي يجريها إلى اسلام آباد، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الرئيس الباكستاني، وقام بتسليم رسالة خطية من فخامة الرئيس إلى الرئيس الباكستاني، تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

الوزير عبد العاطي يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس الباكستاني

وأعرب وزير الخارجية، خلال اللقاء عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية مع باكستان والاعتزاز بالتطور اللافت الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن التطلع لإعداد خارطة طريق مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون في عام ٢٠٢٦ تشمل الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، والأمنية والدينية والثقافية.

وأكد الوزير عبد العاطي، الاهتمام بالتوسع في التعاون مع باكستان في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين، مستعرضًا الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الوزير عبد العاطي، على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والمجلس المشترك بين غرفتي التجارة المصرية والباكستانية في أقرب فرصة، وذلك في إطار تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وباكستان.

كما أعرب وزير الخارجية، عن الاهتمام بتيسير الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء جوادر الباكستاني، وبحث إمكانية توطين صناعات القيمة المضافة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية، أشار إلى التطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في اطار مجموعة الدول الثماني النامية D8 التي تسلمت مصر رئاستها في ديسمبر ٢٠٢٤، والعمل على استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وجذب الاستثمارات وتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة.

فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، استعرض وزير الخارجية الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ بشأن غزة والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام.

وأكد الوزير عبد العاطي، على ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها بما يرسخ وقف إطلاق النار، كما استعرض التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر واعادة إعمار غزة.

من جانبه، طلب الرئيس الباكستاني، نقل تحياته وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية، مشيدا بالدور البناء والفعال الذي تضطلع به مصر لدعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا تطلع بلاده لمواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فى شتى المجالات.