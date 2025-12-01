نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المحامين تعلن انعقاد الجمعية العمومية للمعاشات في موعدها 6 ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت النقابة العامة للمحامين، انعقاد الجمعية العمومية للمعاشات في موعدها المقرر يوم 6 ديسمبر 2025، وذلك بمقر النقابة العامة، حيث من المنتظر أن تناقش الجمعية عددًا من الملفات الحيوية المتعلقة بأصحاب المعاشات.

ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية عرض المقترحات الجديدة لتحسين أوضاع المحامين أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى مناقشة خطط تنمية وتطوير موارد صندوق الرعاية الاجتماعية والمعاشات خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استدامة موارده وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتدعو النقابة جميع أعضائها إلى المشاركة الفعّالة في أعمال الجمعية العمومية، بما يعزز مناخ الشفافية ويضمن اتخاذ قرارات تعبر عن جموع المحامين وتطلعاتهم نحو تطوير منظومة الرعاية والمعاشات.

ملف المعاشات في نقابة المحامين من أكثر الملفات التي تشغل الرأي العام داخل النقابة، خاصة بعد المناقشات المستمرة حول كيفية تحسين المعاشات ورفع قيمتها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية.