نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تتفقدان مركز الفُلك بكفر الزيات بمحافظة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مركز الفُلك بقرية حصة أكوة في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وذلك بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية. وكان في استقبالهم نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والنائب البابوي لإيبارشية البحيرة ومطروح.

وخلال الزيارة، تفقدت الوزيرتان مكونات المركز المقام على مساحة إجمالية تبلغ 6332 مترًا مربعًا، ويضم مبنيين بمساحات 1473 و1050 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى المساحات الخضراء والصوب الزراعية والملاعب المفتوحة. كما شملت الجولة زيارة الأقسام المختلفة المجهزة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، ومنها: قسم الموسيقى، قسم الرسم، قسم المشغولات الفنية، قسم منتسوري، عيادة التخاطب، عيادة الأسنان، العلاج الطبيعي، العيادة الشاملة، الصيدلية، إلى جانب مطبخ ومطعم مجهز بنظام فندقي يسع 100 فرد.

ويضم المركز أيضًا طابقين مخصصين لإقامة الأبناء، وطابقًا علويًا يحتوي على مسرح للأنشطة الفنية، إضافة إلى أكبر غرفتين للتكامل الحسي والسيكوموتور في الشرق الأوسط، والمجهزتين بأحدث الأجهزة ويشرف عليهما فرق عمل متخصصة.

وخلال تفقدها للمركز، وجهت الدكتورة مايا مرسي بدراسة إنشاء مراكز مماثلة في عدد من المحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وكلفت لجنة من قيادات الوزارة لبحث هذا المقترح. كما وجهت بدعم إنشاء أكاديمية الفلك. وقدمت الوزيرة الشكر لنيافة الأنبا بولا، مؤكدة أنه قدّم نموذجًا عالميًا في البناء من أجل الإنسان، من خلال تأسيس مشروع الفُلك بعد جولات خارجية لدراسة أفضل التجارب العالمية لتأهيل وعلاج أبطال متلازمة داون.

وأوضحت وزيرة التضامن أن المركز يقدم خدماته للمجتمع بشكل شامل، إذ يفتح أبوابه لأهالي القرية للاستفادة من الأنشطة المختلفة، كما يقدم برامج تأهيل للأسَر لضمان استمرار برامج الدمج اليومي داخل البيوت، وبشكل مجاني بالكامل.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن مشروع الفُلك يُعد نموذجًا استثنائيًا للعمل المجتمعي المبني على العلم والدراسة، مشيرة إلى أن الدولة تضع ملف ذوي القدرات الخاصة ضمن أولوياتها. وأكدت الوزيرة أن ما شاهدته يعكس جهدًا كبيرًا ورؤية متقدمة، ودعت إلى التوسع في مثل هذه النماذج النوعية بالمحافظات، معربة عن دعم الوزارة الكامل لأي مبادرة تقدم خدمات حقيقية بجودة تليق بالمواطن.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود القائمين على المشروع في تدريب العاملين ودمج الأسر في منظومة التأهيل لضمان استدامة النتائج.

من جهته، أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن مشروع الفُلك يمثل إضافة مهمة للمحافظة وللعمل الإنساني على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجولة كشفت عن مستوى رفيع في التجهيزات والإدارة والبرامج التأهيلية التي تعتمد على أحدث الأساليب التربوية والنفسية.

وأوضح المحافظ أن المشروع يعكس وعيًا مجتمعيًا راقيًا وإرادة صادقة لخدمة فئة غالية من أبناء الوطن، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للمشروع واستمرار تقديم التسهيلات اللازمة له.

كما أعربت الأستاذة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" عن سعادتها بزيارة المركز، مؤكدة أن الفُلك يترجم العلم إلى خدمات واقعية تصنع حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة أبطال متلازمة داون. وأشارت إلى الاهتمام غير المسبوق الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الإعاقة منذ إعلان عام 2018 عامًا للإعاقة وإطلاق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما تبعه من تأسيس صندوق "قادرون باختلاف" لضمان الرعاية الصحية والتعليمية والدعم الاجتماعي.

ورافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الجولة كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والأستاذ خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون ذوي الإعاقة، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمديريات، والأستاذ عمرو حسني رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات الأهلية، والأستاذة حسناء إبراهيم مدير مديرية التضامن بالغربية، وعدد من قيادات المديرية.



