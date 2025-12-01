نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزراء التضامن والتنمية المحلية والأوقاف ومحافظ الغربية يتفقدون أعمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي بطنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعمال التطوير الجارية بمحيط مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، أحد أهم المعالم الإسلامية والتاريخية في وسط الدلتا، والذي يُعد مقصدًا دينيًا وسياحيًا بارزًا يرتبط بإرث روحي وثقافي عريق.

وخلال الزيارة، تفقد الوزراء والمحافظ المسجد من الداخل، حيث قدم وزير الأوقاف شرحًا تفصيليًا حول مكانته التاريخية والدينية، باعتباره أحد أبرز المزارات الروحانية في دلتا مصر. كما استعرض الجهود المبذولة في صيانة المسجد ورفع كفاءته بما يتواءم مع قيمته التراثية ومكانته لدى المواطنين والزائرين من داخل مصر وخارجها.

عقب ذلك، انتقل السادة الوزراء إلى محيط المسجد، واستمعوا إلى عرض تفصيلي حول الأعمال الجارية لتطوير المنطقة المحيطة به والمناطق الأثرية المجاورة، ومنها حارة الهنود وسوق النحاسين، وذلك ضمن مشروع تطوير تنفذه محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة. ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد العمراني وإعادة المنطقة إلى مكانتها كمقصد رئيسي للسياحة الدينية والثقافية.

وتشمل أعمال التطوير تركيب أكشاك جديدة بتصميم موحد يتناسب مع الهوية المعمارية للموقع، وتثبيت بلدورات حديثة، وتجديد الأرضيات والواجهات، بجانب تنفيذ شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار، وترميم المباني ذات القيمة التاريخية بما يحافظ على طابعها الجمالي ويعيد للمكان رونقه التراثي.

وخلال جولتهم، حرص الوزراء والمحافظ على التفاعل مع المواطنين المتواجدين بمحيط المسجد، حيث استمعوا إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن أعمال التطوير، واطمأنوا على رضاهم حول ما يجري تنفيذه. وقد عبّر المواطنون عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين أن التطوير يمثل نقلة حضارية تعيد لطنطا بريقها الديني والثقافي، مشيدين بجهود تحسين البنية التحتية وتنظيم الحركة وإزالة المظاهر العشوائية، ومعتبرين المشروع خطوة مهمة نحو تحويل المنطقة إلى مقصد حضاري وسياحي متكامل.

